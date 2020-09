CValenciana.- Las Cortes valencianas echazarán la petición del PP para la implantación inmediata de la enfermera escolar

El pleno de las Cortes valencianas rechazará este jueves, 1 de octubre, la iniciativa del PP para la implantación inmediata de la enfermera escolar en todos los centros educativos sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Valenciana, previsiblemente con los votos en contra de los partidos del Botànic (PSPV, Compromís y Unides Podem).

Con esta proposición no de ley (PNL) de tramitación urgente, el PP quiere que las enfermeras escolares entren a trabajar en todos los colegios e institutos como "eje de promoción de la salud y la asistencia sanitaria" en la segunda oleada del coronavirus, con un coste estimado en 58,8 millones para toda la Comunitat. "Ahora no son necesarias, son imprescindibles, ya llegamos tarde", ha defendido la 'popular' Beatriz Gascó, en lugar de

"convertir a los docentes en enfermeros con un curso de formación online de ocho horas".

La enfermera escolar es, a su juicio, la única figura que puede dar garantías de una atención correcta a alumnos, profesores y padres mediante el diseño de protocolos de prevención y actuación rápida en coordinación con los centros de salud. Serían trabajadoras que intervendrían en todos los aspectos relacionados con la pandemia en las aulas: asistencia, asesoramiento, detección, vigilancia o acompañamiento ante casos de Covid-19.

Para el PPCV, su papel es de vital importancia en un momento donde "los rebrotes están a la orden del día y las consecuencias podrían ser dramáticas", por lo que exige que todos los planes educativos de contingencia estén elaborados, firmados y supervisados por sanitarios y expertos en prevención de riesgos laborales. También pide que la Generalitat garantice material de protección diario en los centros en función del riesgo al contagio y la vulnerabilidad de cada persona.

Esta propuesta no saldrá adelante el jueves ante el rechazo de los grupos del Botànic. El PSPV ha asegurado que la prioridad es reforzar la atención primaria y ha destacado el protocolo de vuelta al cole de la Comunitat por encima del de Andalucía, mientras Compromís ha recordado que las enfermeras ahora son necesarias en los centros de salud --"no hay que desvestir a un santo para vestir a otro"-- y Unides Podem ha sostenido que no hay "ningún centro desatendido" en la Comunitat.

Del resto de la oposición, Cs ha coincidido en que las enfermeras escolares "ahora son más imprescindibles que nunca ante la falta de prevención de profesores, alumnos y familias" y se ha preguntado "dónde está ahora la camiseta de Mónica Oltra" cuando las defendió en una manifestación. Vox también ha abogado por implantarla en determinados centros en función de su distancia a hospitales o ambulatorios y por sacar fondos para ello "rebajando el estado del bienestar de los políticos".

En su réplica, la portavoz de Educación del PP ha cargado contra la "pancarta reversible" de Compromís por defender la implantación de la enfermera escolar hace unos años y ha criticado la postura del conseller de Educación, Vicent Marzà, por "no permitir" que las contratadas por los ayuntamientos puedan trabajar, además de instar a los socialistas a "guardarse la superioridad moral en la mochila".