Cristiano Ronaldo cumple años: su boda con Georgina y la mala sintonía de su madre con sus novias

Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro cumple, este 5 de febrero, 37 años siendo uno de los futbolistas en mejor forma del mundo. También es uno de los de más edad en activo aunque, si sigue cuidándose como hasta ahora, puede llegar a superar a Kazuyoshi Miura que, a punto de cumplir 55 años, sigue jugando y luciendo el 11 en la espalda del Yokohama FC. Kazuyoshi ha jugado 813 partidos y ha marcado a lo largo de su carrera 246 goles.

Claro que a Cristiano esas cifras se le quedan cortas porque él ha jugado, hasta este sábado, 1.099 partidos y ha marcado 803 goles, solo Messi le sigue de cerca con 758 goles. El hándicap contra Cristiano, en este caso, es que Lionel es dos años y cuatro meses menor por lo tanto puede desequilibrar la balanza. Habrá que esperar a que pase el tiempo.

Pero en esta crónica biográfica o perfil -como prefieran- no nos vamos a entretener mucho en el aspecto deportivo, que para ello están las crónicas de los compañeros de 'Tiempo de Juego' o 'El Partidazo'. Sí en el físico, en ese prodigioso aspecto y enviadible forma física con la que cuenta CR7 y de la que presume en sus redes sociales.

Cada músculo de su cuerpo perfectamente definido es fruto del trabajo y del duro entrenamiento. Pero no solo entrena el cuerpo, también la mente y el alma. Para quién se pregunta cómo ha llegado a esta edad y sigue jugando, la respuesta la daba hace unos días el propio Cristiano: "Tenemos que cuidar nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra espiritualidad. No es una cuestión de culturas o de religiones, porque todos somos iguales, así que mi intención es enseñar a la juventud a cuidar su cuerpo, hidratarse, dormir bien, y entrenar. Deben escuchar los buenos consejos de sus padres. Creo que se trata de seguir el buen ejemplo. Voy a cumplir 37 años y sigo jugando. Yo cuido mi cuerpo sin importar la edad".

Y añadía que “ustedes (por los aficionados que le rodeaban a miles, se estaba dando un baño de masas), son mi motivación para seguir jugando fútbol. Porque, sin ustedes, el fútbol sería menos. Nos debemos a ustedes. Y solo sentir el calor que ustedes me brindan, la motivación que me generan y el cariño que recibo, me hace sentir muy orgulloso. No tengo palabras para expresarme más allá de eso, pero debo agradecérselo".

398.000.000, ese es el número de "personas" o si quieren "cuentas" que siguen a Cristiano en Instagram (para que se hagan una idea, la mujer más seguida en esta red social es Kylie Jenner y cuando escribo estas líneas tiene 308.000.000 de seguidores).

Vamos, que la vida de Cristiano interesa, a veces, más que su carrera deportiva. Por poco que intuyan, y partiendo de que no supieran quién es este jugador de fútbol portugués, este madeirense de origen muy humilde, que ha llegado a lo más alto, y a ocupar el primer puesto entre los jugadores de fútbol más ricos según la lista Forbes, seguro que ya han deducido que CR responde a sus iniciales, Cristiano Ronaldo y el 7 es su dorsal. ¿Por qué el número 7 y no otro? Cuando Cristiano llegó al Manchester con 18 años, al equipo lo entrenaba Sir Alex Ferguson. Este al ver como se manejaba el joven astro portugués, todavía en potencia, le propuso que llevara ese dorsal que por cierto es la camiseta que distingue a los jugadores que son leyenda en el equipo británico.

Con el 7 consiguió grandes logros bajo la batuta de Ferguson y ya siempre ha llevado este dorsal.

Lo de El Bicho, se lo debe a Manolo Lama que comenzó a llamarle así cuando el delantero fichó por el Real Madrid. Su fortaleza, su forma física y su liderazgo en el terreno de juego hizo que Manolo comenzara a llamarle "bicho" durante sus narraciones de los partidos del Club de Chamartín.

Georgina y Cristiano llevan juntos cinco años, al menos es lo que la modelo, bailarina, y empleada en tiendas de lujo como Gucci o Prada confiesa en el documental sobre su vida "Soy Georgina":

"Hace cinco años, mi vida cambió. Gracias al amor, mi vida es ahora un sueño. Nada en la vida ha sido fácil. Sé lo que es no tener nada y tenerlo todo".

Además, en estos momentos, la joven de origen argentino y español (nació en Buenos Aires, pero ha vivido gran parte de su vida en España, en Jaca), que ya tiene una hija con Cristiano, Alana Martina de cuatro años, está embarazada de gemelos, a los que esperan con gran ilusión para formar una familia numerosa.

Una familia numerosa con Cristiano Junior, el mayor, que ya ha cumplido 11 años; después van Eva y Mateo, también gemelos, que tienen cuatro y Alana unos meses más pequeña. Todos son hermanos por parte de padre, aunque Georgina les quiere como si fueran sus hijos.

La cuestión es si, después de todos estos años juntos y tres hijos en común, va a haber boda. Y, puede que ese momento no esté tan lejos, si hacemos caso a lo que dice en el documental el propio Cristiano que además confiesa que se enamoró de Georgina poco a poco, tardó varios meses, vamos, que no fue un flechazo. Sobre la boda, juzguen ustedes:

"Siempre le digo a Georgina que nos casaremos cuando hagamos ese clic, como todo en nuestra vida y ella sabe de lo que hablo. Podría ser en un año, o podría ser en seis meses o en un mes. Estoy mil por ciento seguro de que sucederá".

Habrá que estar atentos porque el astro del balompié tiene claro que quiere casarse con Georgina, no en vano la define como la mujer más maravillosa que Dios puso en su camino.

Las novias más conocidas que ha tenido CR7 han sido, sin duda, Georgina y su antecesora, la modelo rusa Irina Shayk, pero lo cierto es que hasta que apareció Irina en la vida del portugués, este había tenido alguna que otra relación con alguna que otra modelo famosa, incluso se le relacionó con la actriz Gemma Atkinson.

Su primera novia fue la colombiana Mirella Grisales, la propia modelo fue la que confirmó el noviazgo, que fue breve porque no pudieron solventar la dificultad que supone para una pareja la distancia. En su primera etapa en el Manchester mantuvo una relación de ocho meses con la española Nereida Gallardo a la que dejó por un SMS, algo que la chica nunca le ha perdonado.

La verdad es que todas esas relaciones fueron breves hasta que apareció en su vida Irina Valérievna Shaijlislámova. Cinco años pasaron juntos el astro portugués y la modelo rusa. Mucho se ha especulado sobre las causas de su ruptura: para unos, el que Irina no pusiera interés en darle un hijo a Cristiano pudo ser el detonante; para otros, la razón estuvo en la poca sintonía entre la modelo y actriz y la madre del futbolista, que es una de las mujeres más importantes de su vida.

Como cualquier madre, Dolores Aveiro ha querido defender a sus hijos de cualquier peligro, pero sin duda, Cristiano -al ser el pequeño de los cuatro hermanos y que llegó cuando no se le esperaba-, haya gozado de mayor protección materna.

Dolores Aveiro debe pensar que las novias van y vienen, pero que una madre es para toda la vida y ella siempre va a estar ahí siempre. Si ya decían que no tenía ninguna sintonía con Irina, parece que con Georgina tampoco le unen muchas cosas. Una muestra de ello es que se enteró, como el resto de mortales, por las redes sociales de que iba a ser de nuevo abuela. Y en esas mismas redes sociales Dolores dejó este mensaje: "Que estos nietos vengan con salud, que es lo que más importa".

No responde lo mismo cuando le preguntan si habrá boda. En su opinión, Georgina va a cazar a su "pequeño", y este lo mejor que puede hacer es seguir como hasta ahora, que vivan juntos, pero sin anillo ni papeles que les aten.

¿Por qué la figura de Dolores Aveiro es tan importante en la vida de Cristiano? Porque sin ella, CR no habría llegado al olimpo de los dioses del deporte. Quienes conocen a ambos aseguran que la perseverancia, el coraje y el afán de lucha y superación de Cristiano los ha heredado de ella.

Dolores se define a sí misma como "madre coraje", así tituló el libro autobiográfico que publicó en 2014 (por cierto descatalogado, no lo busquen) y en el que contaba la convivencia con un padre distante y violento, su infancia en un orfanato, el hambre que pasó durante muchos años, la lucha por sacar adelante a sus hijos y como la fe la salvó en los momentos más terribles.

Y cuando todo iba bien, en marzo de 2020 (justo al comienzo de la pandemia), sufre un ictus que hizo temer por su vida. Sus cuatro hijos estuvieron a su lado -Cristiano (entonces en la Juventus) y Georgina viajaron desde Turín junto a Cristiano Jr-. Fueron horas y días difíciles como reconoció el jugador agradeciendo los apoyos recibidos.

Thank you for all your messages of support for my mum. She is currently stable and recovering in hospital. Me and my family would like to thank the medical team looking after her, and kindly ask that we are all given some privacy at this time.