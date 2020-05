Coronavirus.- AMP.- La Rioja destaca su liderazgo en pruebas diagnósticas y el trabajo "eficaz" realizado

La consejera de Salud, Sara Alba, ha destacado el liderazgo de La Rioja en la realización de pruebas diagnósticas, con 42.117 desarrolladas, que supone un 85,86 por ciento por cada 1.000 habitantes en el caso de las pruebas PCR, superando a País Vasco o Asturias que se sitúan por encima del 70 por ciento, y del 48,06 por ciento por cada 1.000 habitantes en el de los test de anticuerpos.

Además, ha indicado que el avance del Estudio Nacional Epidemiológico de la Infección por COVID-19, ha apuntado que La Rioja ha detectado el 40 por ciento de los casos reales de enfermedad, frente al 11 por ciento de la media nacional.

Alba ha dado a conocer estos datos en la comparecencia en el Parlamento riojano ante la Comisión de Salud para explicar las actuaciones de su departamento derivadas de la pandemia del coronavirus. Ha estado acompañada del director general de Salud Pública, Consumo y Cuidados, Enrique Ramalle, y el director del Área de Salud de La Rioja, Alberto Lafuente. En este punto, ha resaltado el trabajo "preciso, transparente y eficaz" de su Consejería, que "se traduce en control seguridad y confianza".

Ha recordado que era su quinta comparecencia en el Parlamento desde el inicio de la crisis, así como que había realizado dos reuniones extraordinarias del Consejo Riojano de Salud, además de dos centenares de encuentros públicos y privados y 53 reuniones bilaterales. Todo ello, para explicar en su departamento "nadie se esconde" y como servicio público se exige estar "a las duras y a las maduras".

"Hemos vivido la pandemia en primera persona; hemos sentido miedo, cansancio, enfermedad y soledad", ha destacado Alba, para a continuación reconocer el "esfuerzo sin descanso" y la "superación diaria ante las adversidades" desarrollado por Salud y los profesionales sanitarios.

La consejera ha recordado que La Rioja "optamos por reforzar la detección en Atención Primaria, y ha funcionado" de cara a evitar la "sobrecarga" hospitalaria. De hecho, ha indicado que se trabajó en tres áreas, la Atención Primaria, la Hospitalaria y la Salud Pública, realizando la gestión "con firmeza y valentía" en todas ellas para luchar contra el COVID-19.

Ha destacado, además, que mientras a nivel nacional la media de contagiados del personal sanitario es del 20 por ciento, en el caso de La Rioja se ha situado en el 7 por ciento.

Alba, también, se ha referido a la "intensa estrategia" desarrollada, que se ha cimentado en 20 acciones, entre las que ha citado la formación del personal del SERIS; el contacto directo con el ciudadano, que por medio del teléfono 'Salud Responde' ha recibido 20.115 llamadas; el acceso controlado a los centros de salud; el cuidado de la salud mental y emocional; las 13.223 pruebas realizadas en los centros de diagnóstico móviles; las 455 contrataciones en el SERIS; o los test realizados sobre población más vulnerable, con actuaciones, sobre todo, en residencias de personas mayores.

Ahora, ha manifestado que "el reloj no para" y el "trabajo no está hecho", por lo que "estamos centrados en el futuro", buscando tener garantías antes de llegar a la fase 2 de la desescalada, y, para ello, ha apelado a la "responsabilidad" de los ciudadanos para minimizar los contagios. También, ha recordado diversos proyectos de investigación sobre el COVID-19 que se van a desarrollar en el CIBIR.

GRUPOS PARLAMENTARIOS

A continuación, ha tomado la palabra la portavoz del Grupo Mixto-IU, Henar Moreno, que ha iniciado su intervención destacando la "buena gestión" desarrollada por Salud a la hora de abordar la crisis del coronavirus, sobre todo "siendo una de las Comunidades más afectadas".

No obstante, ha indicado que "no ha culminado lo más difícil" porque ahora, mientras no haya vacuna, hay que convivir con el virus, y por ello "hay que incidir en ser más didácticos" a la hora de explicar las medidas de protección que deben tomarse por parte de los ciudadanos. Además, ha reclamado explicaciones sobre las críticas de responsables de Atención Primaria, que han llegado a decir que se sienten "estafados" y "engañados".

En su respuesta, la consejera ha destacado que la Primaria "hay que reforzarla y repensarla" para hacerla "más moderna", de ahí que se vaya a presentar un Plan el próximo viernes en la Mesa Sectorial. Además, ha resaltado los 3,1 millones de euros que se destinará a este tipo de atención.

Por su parte, la diputada del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Pilar Rabasa, ha reclamado que "no se tire por la borda el trabajo realizado", por lo que ha indicado que "cuente con nosotros para salvar vidas, la economía y el empleo", porque el "problema no está resuelto".

Ha hecho un llamamiento a "evitar los errores" y ha reclamado que se trabaje para que la ciudadanía use mascarillas, así como que desde la administración se garanticen los materiales de protección individual para profesionales, entre otras peticiones. Al concluir, ha lamentado que la consejera de Servicios Sociales, Ana Santos, haya "derivado responsabilidades a la Consejería de Salud, e incluso a las residencias privadas", hasta el punto de acusarle de "ocultar información".

A continuación, el diputado del Grupo Parlamentario Popular, Alberto Olarte, ha lamentado "hubo un fallo en salud pública, porque se actuó en dos fases; la primera cuando se decía que no era una enfermedad grave, ni letal, por lo que se banalizó; y la segunda, en la que se tuvo que reaccionar ante la pandemia".

Estas actuaciones han suscitado alguna crítica de Olarte, que ha criticado que Alba "nunca me responde sobre lo que le pregunto" por lo que ha reclamado, aún así, información sobre la situación en las residencias de personas mayores, sobre la existencia de camas cruzadas, cómo se va a retribuir al personal que ha estado en primera línea o porqué "no se dijo la verdad sobre el uso de mascarillas que fueron ineficientes". Además, ha pedido conocer "cómo se ha solucionar el problema de Atención Primaria".

Ésta última, ha sido respondida por la consejera recordando el Plan que se abordará el viernes en la Sectorial, mientras ha negado que "haya habido un fallo en salud pública", así como "el sistema de detección ha funcionado muy bien". En el caso de las residencias de personas mayores, Alba ha indicado que por PCR se confirmaron 100 casos, que hay 694 altas, así como 19 centros "sin ningún positivo".

En el caso del PSOE, ha tomado la palabra la diputada, Sara Orradre, que ha definido la gestión de la Consejería de Salud como "eficaz, diligente y transparente". Ha reconocido que ha podido haber "errores" pero "es que la enfermedad no venía manual y nos ha arrollado a todos, llevando al límite al sistema sanitario", así como que para proteger la salud "se han tenido que coartar derechos y libertades".

La diputada socialista ha manifestado su confianza en el Equipo de la Consejería para reforzar y solucionar la Atención Primaria, para concluir lamentando las críticas de Ciudadanos hacia la consejera de Servicios Sociales, Ana Santos, porque "nadie de este Gobierno ha ocultado información, ni ha derivado información, sino que se ha trabajado con corresponsabilidad".