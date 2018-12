COPE come a ciegas para solidarizarse con los invidentes

En mi casa, y seguro que también en la tuya, nos hemos esmerado esta Nochebuena y el día de Navidad en decorar las mesas y presentar el menú con todo tipo de adornos y colores. Sabemos que los comensales invidentes no podrán apreciarlo y tampoco sabrán qué platos están degustando hasta que se lleven la comida a la boca.

En COPE hemos querido saber qué sensaciones experimentan y con qué dificultades se encuentran estas personas y por eso motivo decidí dejar de ver todo lo que había a mi alrededor durante una horas. Primero hice el recorrido por el hotel Ilunion (de la ONCE) con un antifaz. Luego me sentaron a la mesa y comenzó una experiencia sorprendente en la que era necesario que potenciáramos el resto de los sentidos. Un camarero me servía el agua a “mis once” mientras otra persona, desconocida entonces, me explicaba cómo imaginaba qué sería mi físico en función de mi voz.

Lo más difícil fue cortar el pulpo del primer plato y el solomillo después. Parecía que había partido un trozo pequeño y, al llevarlo a la boca, se convertía en un pedazo inmenso que no podía masticar o desaparecía por el camino y el tenedor entraba vacío. Nos íbamos poniendo en el lugar de los invidentes y ante el nerviosismo que provocan este tipo de situaciones acompañábamos la experiencia con risas. Una sencilla forma de ocultar nuestra incapacidad para movernos con soltura sin contar con el sentido de la vista.

Parece sencillo cuando un invidente llega a un lugar y, haciendo uso de su bastón, se acomoda en un restaurante y espera a que vayan llegando los platos. Sin embargo y después de esta “comida a ciegas” tengo que decir que hay pocas cosas que me hayan resultado tan sorprendentes y difíciles. Por eso, en estas fechas tan señaladas, brindo por esos héroes que tienen que superar a diario barreras que parecen infranqueables, muchas veces puestas por los que sí vemos todo lo que nos rodea.