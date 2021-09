El 'consumo fantasma' de tu ordenador, videoconsola o televisión

Las cifras no dejan lugar a dudas. Un informe del Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE) -dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica- calcula que entre el 7 y el 11% de la electricidad que se consume en cualquiera de nuestras residencias corresponde a 'consumo fantasma'. Se trataría de unos 300 kw/h de electricidad al año. En la factura unos 50 euros a repartir en doce meses. Aunque la cifra podría ser más dependiendo del número de aparatos eléctricos que tengamos y también del tiempo que dure esta escalada del precio de la luz.

Javier Martínez, experto en eficiencia energética y profesor en la Universidad Internacional de La Rioja nos cuenta a COPE que no somos conscientes de nuestra gran dependencia energética. 'Cada vez son más los electrodomésticos que tenemos en nuestro hogar. Especialmente los que están asociados a la comunicación y a la robotización de la casa -móviles inteligentes, relojes, tablets... etc- que acaban teniendo un consumo más alto porque requerimos de su carga prácticamente a diario. Muchos de ellos se dejan mucho tiempo en lo que se llamaría el stand by, que es una especie de falso apagado en el que el electrodoméstico sigue conectado a la red eléctrica y sigue consumiendo'.

¿Cómo cortar del todo ese suministro? 'Lo más directo sería desenchufar directamente los electrodomésticos o los cargadores, pero es verdad que ni es muy cómodo ni muy operativo y muchas veces se nos olvida. A día de hoy lo mejor son las regletas convencionales que cuentan con un interruptor de encendido y de apagado y que nos van a permitir centralizar varios enchufes de tal manera que si por ejemplo en el salón no vamos a estar durante las ocho horas que estamos descansando podemos antes de irnos a dormir directamente darle al botoncito, apagar la regleta, y todos esos aparatos van a estar apagados completamente. No van a estar consumiendo absolutamente nada. Otra alternativa muy parecida sería el uso de enchufes temporizados. Son unos enchufes que cuentan con una especie de contador de cuenta atrás como los de los relojes de cocina de toda la vida que los podemos programar para que en determinadas franjas horarias no den servicio. Es decir. Corten la corriente en ese enchufe y, por lo tanto, todo lo que esté conectado no va a consumir energía durante ese tiempo'.

Muchos usuarios se preguntan si el desembolso de estos aparatos compensa. La respuesta es sí. 'El temporizador vale entre 6 y 15 euros. Los más sofisticados cuentan con hasta mando a distancia. Entretanto un aparato en stand by está consumiendo entre un 6 y un 10% de la potencia normal que tendría encendido y esto si lo hacemos con todos los aparatos que podemos tener -especialmente con un descodificador de TDT, un decodificador de televisión digital, la televisión, videoconsolas, enchufes de cargadores... etc- podemos estar hablando de entre 38 y 45 euros al año. A lo mejor no hay que hacer una inversión alocada de que todos los enchufes sean temporizados pero con dos o tres enchufes de este estilo conectados a regletas convencionales nos va a permitir ahorrar energía'.

OJO AL TELÉFONO MÓVIL... Y A LAS SEGUNDAS RESIDENCIAS

El consumo de electricidad no es algo, como decimos, homogéneo en todos los hogares españoles. Depende del número y del tipo de electrodomésticos que tenga además de su uso. Martínez nos dice que 'no es lo mismo un aparato que consumo 15 kw/hora a aquellos más eficientes que tienen categorías A+++'.

¿Tener el móvil enchufado aunque esté completamente cargado sigue consumiendo luz? La respuesta es que sí. 'El móvil tiene una batería de litio que una vez cargada deja de completarse pero al final el enchufe sigue conectado a la red eléctrica. Lo mismo ocurre con un ordenador portátil. El procedimiento es similar'.

Eztizen Gregorio, portavoz de la OCU, eleva en COPE el 'consumo fantasma' hasta los 50 euros y nos lanza un aviso sobre esas segundas residencias distintas a la habitual. 'En una vivienda habitual una nevera no se desconecta -aunque es uno de los electrodomésticos que más consumen- pero sí se puede realizar en las que solo se habitan una parte del año. Hay usuarios que las dejan encendidas con bebidas dentro u otros alimentos. Esos electrodomésticos o los termos eléctricos podrían quedar completamente apagados'.