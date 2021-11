El Congreso respalda una PNL del PSOE para ampliar los espacios sin humo en zonas al aire libre

La Comisión Mixta para el Estudio de los Problemas de las Adicciones ha aprobado, con 23 votos a favor y 12 en contra, una Proposición No de Ley (PNL) del PSOE que insta al Gobierno a la ampliación de los espacios sin humo, con el objetivo de luchar "contra la epidemia de tabaquismo".

En concreto, el texto insta a "avanzar en nuevas medidas regulatorias en la lucha contra el tabaquismo mediante la ampliación de los espacios sin humo", así como reforzar el cumplimiento de la normativa actual en espacios sin humo mediante acciones específicas de formación, sensibilización y refuerzo de la labor inspectora.

El diputado socialista Daniel Viondi PSOE ha apuntado que fumar "es uno de los grandes problemas de salud de la sociedad en el siglo XXI", recordando que en España se producen "más de 50.000 muertes anuales a causa del tabaquismo". "Tenemos que seguir aumentando las medidas y los espacios sin humo en nuestra sociedad. Para ello hay que poner nuevas medidas regulatorias", ha detallado.

Así, ha citado varios ejemplos durante la pandemia, en los que se prohibió fumar por la calle o en terrazas al aire libre. "La pandemia nos ha traído muy malas cosas pero colateralmente experiencias novedosas que han tenido buena respuesta por parte de la sociedad y con total normalidad", ha explicado.

En concreto, ha aplaudido la prohibición del tabaco en playas, parques o jardines, territorios al aire libre que "son de convivencia". "Donde hay convivencia, nos tenemos que respetar entre todos", ha defendido.

Viondi ha concluido su intervención afirmando con rotundidad que "fumar no es un derecho, es una enfermedad". "La libertad no es hacer lo que uno quiera, es daño para la salud y perjuicio para la persona que está al lado mientras esta fumando. Hay que decirle claramente no al tabaquismo", ha remachado.

La iniciativa del PSOE se ha encontrado con la oposición de VOX y del PP, que ha planteado algunos inconvenientes. La senadora 'popular' Patricia Rodríguez Calleja ha lamentado la actitud del PSOE. "Nos echamos a temblar, quieren imponer su voluntad de manera autoritaria, sin pensar con nadie", ha denunciado.

Así, ha propuesto que cualquier nueva regulación sobre el tabaco "se realice siempre en colaboración con las ciudades y comunidades autónomas". "Se les llena la boca de la manida cogobernanza durante la pandemia pero cuando no les conviene se lo saltan a la torera", ha lamentado.

Además, Rodríguez Calleja considera "imprescindible" negociar nuevas medidas "con el conjunto de los agentes implicados", como la hostelería. Asimismo, la senadora 'popular' ha insistido en que "lo que hay que hacer es que la normativa actual se cumpla para que la convivencia entre fumadores y no fumadores se garantice".

Más contundente ha sido el diputado de VOX Juan Luis Steegmann, quien ha pedido al Gobierno estudios que avalen prohibir el tabaco al aire libre: "Instamos a que no se amplíen estos espacios sin humo hasta que no se tenga evidencia científica sobre las concentraciones peligrosas del tabaco en el aire o si produce patologías concretas a personas circundantes".

En este contexto, ha añadido que "antes de fastidiarle la vida a los españoles, hay que hacer estudios, no regulaciones". "Tienen que demostrar que hay evidencia suficiente para prohibir fumar en playas, por ejemplo, o en parques. Ustedes quieren prohibir el humo en la galaxia y ser pioneros de la mano de Zapatero", ha remachado.

DE DROGAS A ADICCIONES

Por otra parte, la Comisión ha rechazado, con 15 votos a favor y 17 en contra, una PNL de VOX para modificar la denominación de Plan Nacional sobre Drogas para nombrarlo Plan Nacional sobre Adicciones, así como la de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas para nombrarla Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Adicciones.

El documento reconoce que cuando se lanzó el Plan Nacional sobre Drogas el objeto de las adicciones se limitaba al consumo de diferentes sustancias, como el alcohol, el tabaco u otras drogas ilegales como los derivados del cannabis y la cocaína.

Sin embargo, se recuerda que a finales del siglo XX surgió un nuevo tipo de adicción a comportamientos cotidianos que impiden llevar una vida satisfactoria por crear trastornos de dependencia. Se trata de adicciones sin sustancia donde lo esencial no es el tipo de conducta implicada, sino la pérdida de control sobre la repetición de la actividad, como el juego patológico, el abuso de Internet y de las redes sociales y la adicción a las compras, al sexo o al trabajo.

El senador socialista Santiago Pérez García ha defendido que este cambio de denominación "no es una prioridad para el Gobierno". "Hay un Real Decreto de agosto de este mismo año donde se mejora la regulación del Plan Nacional sobre Drogas y perfila mucho mejor la finalidad y los objetivos de la estrategia y sus planes de acción. En realidad, esa identificación de las adicciones como algo que va mucho más allá de las drogas ya se ha empapado en la propia estrategia", ha esgrimido.