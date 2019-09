Claves para adelgazar sin pasar hambre

MADRID, 14 (CHANCE)

Perder peso no es una tarea sencilla y todos los que lo hemos intentado lo sabemos. Ha terminado el verano y realmente nos queremos ver bien y tirar de la dieta milagro en cinco días es la cara y la cruz del mismo problema, adelgazo fácilmente, quepo en mis pantalones, una talla menos que me ponía, intento mantenerme e ir incluyendo alimentos de esa lista de prohibida que me aconsejaron no comer y con las mismas peso o cojo volumen de nuevo o más que tenía antes... Vamos que ni un acordeón. Bueno en unos meses lo volveré a intentar, o mejor... la semana que viene... Pero ¿cómo lo hacen Paula Echevarría o Amaia Salamanca que están estupendas tan rápidamente?

Ver a nuestras celebrities con unos tipos estupendos en menos de quince días, nos hace caer en esa dieta que tanto me va a ayudar a verme con unos kilos de menos. Pero la verdad de estas dietas milagro sale a la luz después. Junto al recuperar los kilos, nadie nos cuenta que esa dieta -algunas muy restrictivas-, puede conllevar un posible déficit nutritivo y energético además de ser difíciles de llevar fuera de casa, así que un batido puede ser una buena solución pero podemos pasar hambre y no aprendemos a comer de manera saludable.

A todo esto se une el exceso de información con consejo de los más contradictorios, donde uno no sabe qué hacer ni a quién creer.

Hay que ser muy riguroso, disciplinado y constante si realmente queremos ver resultados pronto y de forma permanente. Recibimos mucha (des)información sobre cómo ponernos a dieta, muchos consejos contradictorios llevándonos a cometer algunos errores de lo más típicos.

¿CUÁLES SON ESOS ERRORES MÁS COMUNES A LA HORA DE PERDER PESO?

1. No descansar lo suficiente. ¡Duerme de 7 a 9 horas cada día!

2. Tener alto nivel de estrés. El estrés puede hacer que aumente más la sensación de apetito, aparece la ansiedad y los atracones. Además, el cuerpo libera hormonas que favorecen el aumento de grasa corporal como la hidrocortisona.

3. Tener miedo a las grasas.

4. No incluir proteínas en las comidas. Consumir proteína en nuestro desayuno ayuda a activar nuestro metabolismo ya que al organismo le cuesta más procesar este nutriente. Favorece el aumento de masa muscular.

5. No tomar suficiente agua, hay que tomar al menos dos litros. Es muy bueno tomar agua con trozos de frutas naturales como naranja, piña, limón o pepino que nos aportarán antioxidantes y las propiedades de esa fruta. Mejor que el agua sola.

6. Descuidar la actividad física. Es indispensable para adelgazar apoyar cualquier método con deporte, aunque hay que irlo introduciendo poco.

7. Cenar tarde. Realizarla unas tres horas antes de acostarnos para darle tiempo a nuestro intestino a hacer la digestión correctamente.

8. Obsesionarte con la báscula. Deja la báscula de lado. Si estás haciendo deporte, es normal ver que el peso sea el mismo o incluso aumente, pero todo se debe a que estás convirtiendo la grasa en masa muscular.

9. Ser fan de las dietas milagro, de las que os estamos hablando.

10. No crear un hábito, a la hora de la alimentación es bueno tener un hábito saludale.

Pero, ¿puedo perder peso si tengo que perder 20 kilos o más?

Sí, sí que se puede. De hecho, lo hemos visto en personajes tan populares como la periodista y colaboradora televisiva, Mila Ximénez. De igual forma su compañera de plató, Anabel Pantoja y Kiko Rivera, primo de esta última e hijo de Isabel Pantoja y Paquirri han recurrido a estas opciones como las que os vamos a contar. Y es que Mila Ximénez es la última famosa que no ha dudado en reconocer que se ha sometido a un tratamiento con el que está de lo más satisfecha y contenta. Viendo las dudas que puede suscitar las alternativas a las dietas milagros hemos querido ponernos en contacto con una unidad especializada en ello para despejar todas las dudas posibles.

Conscientes de la importancia de adquirir hábitos saludables, -algo de lo más importante- y de que cada persona necesita un programa específico, Minerva, la Unidad de Nutrición y Obesidad de Clínicas Dorsia. Es muy importante ver el Índice de Masa Corporal (IMC) de casa personas y el tipo de obesidad si es tipo I y II.

En todos estos tratamientos, el paciente cuenta con el seguimiento de un equipo multidisciplinar formado por: médicos, nutricionistas, coach y todo el equipo de profesionales de la Unidad Minerva. Te explicamos todas las técnicas para que entendamos a quién le viene mejor una u otra.

ADELGAZAR CON MÉTODO POSE

La técnica POSE es una reducción de estómago sin cirugía, y está indicada para pacientes con problemas de obesidad y con un Índice de Masa Corporal (IMC) entre 30 y 40. A diferencia de las reducciones de estómago convencionales, el Método POSE reduce la capacidad del estómago vía oral mediante endoscopia (sin incisiones). Se realizan pliegues en la parte superior del estómago para reducir la producción de grelina -la hormona del hambre- y en la parte inferior, para ralentizar el vaciado. En Clínicas Dorsia hemos implementado una nueva modalidad de Método POSE para adecuarlo al Índice de Masa Corporal superior a 40: Ultimate POSE.

BALÓN GÁSTRICO PARA LA OBESIDAD TIPO I Y II

El Balón Gástrico está indicado para personas mayores de 18 años, con un Índice de Masa Corporal entre 28 y 40, es decir, en obesidad tipo I y II. En función del grado de sobrepeso, se le extrae el balón a los 6 o a los 12 meses. Consiste en la introducción de una esfera (balón) de silicona en el estómago del paciente, para provocar una sensación de saciedad inmediata y prolongada.

MANGA GÁSTRICA, INTERVENCIÓN MÍNIMAMENTE INVASIVA, DONDE SE REDUCE UN 80 POR CIENTO EL ESTÓMAGO

La Manga Gástrica está indicada para pacientes con obesidad severa y mórbida con un IMC mayor de 40, que además pueden llevar asociadas otras patologías como hipertensión, diabetes, síndrome de apnea o enfermedades coronarias.

Consiste en una intervención mínimamente invasiva realizada mediante laparoscopia, donde se reduce un 80% el estómago.

Se modifica su forma convirtiéndolo en una especie de tubo o manga. El estómago, al haber reducido su tamaño, segrega menor cantidad de grelina.

MINERVA Y COMO PERDER KILOS: 10, 15 O 20

Con este programa, en función del peso que se quiera perder -10, 15 o 20kg- y la ayuda de profesionales médicos, el paciente aprende a cambiar sus hábitos. El programa incluye sesiones de seguimiento y sesiones de aparatología, carboxiterapia y mesoterapia, para conseguir adelgazar de manera saludable y así no recuperar el peso perdido.

Minerva 20 es un programa diseñado por el equipo médico de la Unidad de Nutrición y Obesidad de Dorsia, dirigido a pacientes del Método POSE que por circunstancias médicas o personales no pueden someterse a este tratamiento.

Cuando el paciente tiene sobrepeso severo, u obesidad, tiene la opción de recurrir a una reducción de estómago. Todas ellas acompañadas por un programa de reeducación alimentaria adaptada a cada paciente para que aprenda a mantener unos hábitos saludables, y evitar el efecto rebote.

MÉTODO ROSE, EL TRATAMIENTO INDICADO PARA LOS QUE HAN QUERIDO PERDER KILOS Y NO HAN ALCANZADO LO QUE SE HABÍAN PROPUESTO

La técnica ROSE está indicada para pacientes que se han realizado una cirugía bariátrica (procedimientos quirúrgicos usados para tratar la obesidad, buscando disminución del peso corporal y como alternativa al tratamiento con otros medios no quirúrgicos), y con el paso del tiempo han recuperado el peso, o para aquellos pacientes que han logrado perder peso, pero no han alcanzado la meta deseada.

Por vía oral y mediante endoscopia, se sutura la pared del estómago para reducir su capacidad realizando de 2 a 4 plicaturas en unos puntos específicos del estómago.