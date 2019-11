Cinco razones por las que dar la vuelta al mundo te cambia la vida

"Teníamos una vida feliz en Madrid, con un trabajo que nos apasionaba. Pero a la vez, un sueño dentro de nosotros se desvanecía; dar la vuelta al mundo.

Nadie dijo que fuera fácil. Pero somos ese tipo de personas que piensa que no se puede avanzar en la vida con ilusiones rotas. ¿Cómo íbamos a afrontar nuevos retos personales y profesionales si nuestra cabeza no paraba de recordárnos que nos estábamos dejando algo atrás?

Siempre fantaseábamos con viajar sin prisas, sin tener que hacer malabares con el calendario vacacional. Los principales miedos que nos frenaban son los que preocupan al resto de mortales; el dinero y el trabajo.

Pero hasta que no entendimos que para cumplir sueños hay que quererlos por encima de todo y que eso significa sacrificar y renunciar a muchas cosas que quieres, no nos pusimos a trabajar en ello.

Estuvimos ahorrando durante más de un año, vendimos nuestras pertenencias, abandonamos nuestro piso de alquiler, renunciamos a nuestros trabajos y nos fuimos a dar la vuelta al mundo con una mochila de 10 kg. Y fue así como nació nuestro blog de viajes, Mochileando Sin barreras.

Si te sientes indentificado y sueñas con dejarlo todo para viajar, pero aún no te atreves a dar el paso, te contamos desde nuestra propia expereincia, las 5 razones por las que viajar sin billete de vuelta ha hecho que nunca volvamos a ver la vida de la misma forma que lo hacíamos antes.

1) SERÁS MÁS CONSCIENTE DE QUE EL TIEMPO ES LO MÁS VALIOSO QUE TENEMOS.

Vivimos en automático, dejando para mañana cosas con las que soñamos sin ni si quiera paranos a pensar que nuestra vida tiene los días contados.

Cuando la oficina ya no ocupa casi todo tu tiempo, cuando tu único plan es coger tu mochila y dejar que el camino te sorprenda, te sientes libre por primera vez.

Libre para gestionar tu apreciado y valioso tiempo haciendo lo que siempre has querido; aprender viajando.

La vida nos regala todo los días 24 horas que tenemos que aprovechar de la mejor manera posible. Porque el tiempo se va y no regresa. ¡ Y no hay manera de recuperarlo!

2) VIAJAR LENTO NO ES VIVIR DE VACACIONES, ES UNA INVERSIÓN DE VIDA QUE NUNCA OLVIDARÁS.

Viajar lento no tiene nada que ver con estar de vacaciones donde vas corriendo a los sitios con todos los días organizados.

El ritmo del viaje es diferente y se le da menos valor a conocer los lugares turísticos de un lugar y más a conseguir una inmersión cultural real con la vida local.

Viajar despacio te permite usar plataformas como petsitting o Workaway donde a cambio de alojamiento gratuito puedes cuidar a una mascota viviendo una expereincia en una casa como un auténtico local o hacer trabajos y voluntarariados en alguna comunidad.

Vivir viajando te permite obtener otra percepción de la vida como nunca antes te la habías planteado. Y como la única constante es el cambio y el choque cultural, no te queda otra que adaptarte contínuamente, poniéndote a prueba y haciendo que reconectes contigo mismo cada día.

3) TE SENTIRÁS MÁS FUERTE QUE NUNCA

Viajar durante muchos meses por distintos escenarios expuestos a distintas temperaturas, idiomas, olores, sabores y costumbres, es una firme prueba de superación vital.

Cada día hay es distinto al anterior y vienen cargados de nuevos desafíos que una vez los superas te reconforta y te hace coger confianza en ti mismo.

El viaje te brindará experiencias que te hagan más independiente y más seguro de ti mismo y sin que te des cuenta todos estos aprendizajes repercutirán en cómo afrontas tus decisiones en momentos futuros.

Además tendrás tiempo para reinventarte y valorar más otras facetas tuyas. Para dedicarte tiempo a ti mismo y a aquellas cosas que te apasionan o aquellos proyectos que tenías apartados y siempre quisiste hacer.

Nosotros hemos aprovechado nuestro periplo para desarrollar un proyecto personal de turismo accesible para personas con dicapacidad auditiva donde visitamos y documentamos las comunidades sordas del mundo, ya que Cristina es hipoacúsica de ambos oídos.

4) VIVIR SIN COSAS MATERIALES ES MÁS SENCILLO DE LO QUE PARECE.

Cuántas veces pensamos que le damos valor a cosas que no son tan son relevantes para ser feliz y nos preocupamos por situaciones que al final no tenían tanta importancia.

Después de casi un año viajando con lo imprescindible en la mochila, podemos decir que esa afirmación es latente. Te das cuenta que vivir con poco no es tan difícil. Aprendes a despegarte de lo material y a despreocuparte de lo vanal.

Pero sobre todo, empiezas a valorar más que nunca lo más importante de tu vida. El afecto de tu familia y seres queridos que están lejos.

5) CONOCERÁS A GENTE QUE TE HAGA CRECER COMO PERSONA

Viajar durante un largo tiempo por distintos países hará que te cruces con muchas personas con costumbres y vidas muy diferentes a la tuya que hará que te replantes todo lo que sabes y elimines prejuicios preconcedidos. Hasta el punto de no saber si volverás a ser la misma persona.

Recibirás ayuda desinteresada de todo tipo de gente que te harán ser más agradecido con el prójimo y creerás más en la humanidad.

Y por supuesto, te cruzarás con viajeros con tus mismas inquietudes que también dejaron todo para viajar y empaparse de la vida aprendiendo y te sentirás tan identificados con ellos que se convertirán en amigos del alma.

Evidentemente, no todo es perfecto en el camino y hay momentos para echar de menos, para no estar bien de salud y para que los miedos vuelvan a resurgir. Porque esa incertidurmbre del que pasará mañana y que me encontraré cuando vuelva a casa nunca desaperen. Por eso, aprendes a manejar los miedos y llevarlos contigo en la mochila.

Nosotros solo podemos decir, después de casi 11 meses de viaje que es la mejor decisión que hemos tomado en nuestras vidas. Y que el día que decidamos volver, seremos una versión mejorada de nuestras personas. Con capacidad para afrontar todos los nuevos retos personales y profesionales que la vida nos tenga preparados".

