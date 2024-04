Carmen Borrego se enfrenta a Edmundo Arrocet y desmiente que María Teresa Campos echara a José María de casa

MADRID, 16 (CHANCE)

El clan Campos no está pasando por un buen momento y, aunque todavía hay mucha tensión entre Carmen Borrego y su hijo José María, hoy se abría una puerta nueva que podría hacer tambalear de nuevo a la familia. En esta ocasión, era Edmundo Arrocet quien se ponía al frente de los medios de comunicación y concedía una entrevista a Diez Minutos que llevaría por titular "María Teresa Campos echó de casa a su nieto".

Según el que fuera pareja de la presentadora, habría presenciado cómo echaba de casa a José María Almoguera en la época en la que vivían en la misma casa, allá por el año 2015 o 2016. El hijo de la colaboradora se habría ido a vivir a la casa contigua con su nueva novia, quien no tendría buenos hábitos y Carmen habría intervenido para que ordenaran la casa. Esto no habría sido todo, según Edmundo, sino que habría hablado con María Teresa Campos para que la situación cambiara, algo que María Teresa habría visto excesivo pero que al final acabó sucediendo. José María se habría dado cuenta con el tiempo de que fue Carmen quien estaría detrás de esto y, por tanto, le guardaría rencor a su madre.

Pocos minutos después, Carmen Borrego entraba a plató a través de una llamada telefónica, dispuesta a dar su versión de los hechos antes si quiera de que se publicara la entrevista completa. "Quien conoce a mi madre y la conoció sabe que mi madre no ha echado ni a un empleado" empezaba argumentando. Pedía que se deje de difamar y recordaba que "tenemos los derechos de imagen de mi madre y todo el que difame e a mi madre será demandado. No se puede destrozar a una familia y a una persona fallecida y no se puede defender".

Además, recordaba que Edmundo se encuentra en una situación que impide que se le pueda demandar: "este señor ya podría estar demandado pero como no tiene domicilio no se puede demandar. A mi madre la defiendo yo, mi hijo es mayor de edad. No lo voy a consentir, quien difame a mi madre será demandado". Colgaba el teléfono sin dar oportunidad a réplica ninguna, dejando claro su enfado y sus ganas de tomar cartas en el asunto a pesar de ser pocas las probabilidades de que consiguieran que se hiciera efectiva la demanda en contra de Edmundo Arrocet.