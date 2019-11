6 de cada diez trabajadores viven estresados

Cada vez hay más casos de estrés en el trabajo y más bajas laborales relacionadas con este trastorno y en esto explican los psicólogos consultados por COPE la velocidad de la era digital no es precisamente una ayuda sino más bien todo lo contrario. De hecho y según datos del Instituto Nacional de Estadística 6 de cada 10 personas confiesan sufrir estrés laboral en España.

Cuando es un caso puntual es llevadero pero cuando se convierte en crónico el estrés acaba pasando factura, impacta negativamente en nuestro cerebro, nuestras emociones y nuestro comportamiento. Puede provocar saturación y colapso físico y mental en el trabajador y afecta al resto de ámbitos de su vida.

“Hay cada vez más conciencia de no llegar, de no poder manejar la situación, de no controlar lo que estás haciendo” explica a COPE Isabel Aranda Doctora en Psicología. Y es que el estrés laboral aparece precisamente cuando el trabajador valora que no posee los recursos necesarios para hacer frente a la demanda laboral o que sus recursos se ven superados.

Las demandas y la presión del entorno laboral cada vez son mayores, largas jornadas de trabajo, la dificultad para conciliar la vida laboral y familiar, la incertidumbre por el puesto de trabajo. Todo es un buen caldo de cultivo para que el estrés vaya en aumento siendo fundamental su prevención y su tratamiento para manejarlo de la forma más adecuada.

Los expertos aseguran que es posible prevenir la aparición del estrés e incluso aprender a gestionarlo. ¿Cómo hacerlo? Trabajando dicen sobre nuestra capacidad de relativizar y de desconectar sobre nuestra forma de percibir la realidad.

“Tener pautas para reestructurar para repensar, tomar otra forma de ver las cosas de forma más tranquila y sosegada, más relativa de forma a poder reenfocarnos y ver las cosas que podemos controlar y las que no” asegura Aranda.

Según un estudio de Sanitas realizamos más de 500.000 búsquedas en Google al año relacionadas con el estrés. Y es que su impacto sobre el organismo recalca Aranda “es altísimo”.

Provoca problemas cognitivos como la dificultad para concentrase, problemas de memoria o la dificultad para tomar decisiones y emocionales como irritabilidad, impaciencia, explosiones de humor, desánimo, apatía o retraimiento y también sobre nuestra conducta con problemas para relacionarnos con los demás y para valorar el riesgo de determinados comportamientos.

Y todo porque en situaciones de estrés nuestro organismo produce cortisol una hormona que prepara al cuerpo para una situación de estrés puntual que compensa caso de prolongarse con otra hormona, la adrenalina. Y toda esta activación hormonal tiene consecuencias variadas que van desde el debilitamiento del sistema inmunitario a la aparición de enfermedades cardiovasculares o problemas digestivos. En el ámbito laboral derivan en lo que se conoce como burnout que es el colapso del trabajador.

Para hacer frente al estrés y lograr dejarlo atrás además de ir al médico, los expertos recomiendan hacer ejercicio regularmente, aprender a priorizar, compartir el problema, sacar tiempo para uno mismo, evitar hábitos no saludables, trabajar de forma más eficaz, ser positivo, aceptar lo que no podemos cambiar, aprender a relajarnos y dormir lo necesario.