La buena salud bursátil del sector farmacéutico

En solo un año empresas como Pfizer, Moderna, AstraZeneca... han multiplicado su valor en bolsa. De 300 mil millones han pasado a superar los 700. Las vacunas y fármacos contra el COVID están detrás de estos crecimientos pero ojo, porque a la hora de invertir debemos mirar bien la letra pequeña.

José Luis Mateu, profesor de Finanzas de la Universidad CEU San Pablo, echa en COPE la vista atrás sobre el año más que complicado vivido en los mercados financieros. 'Cuando saltó el COVID todos cayeron. En todos los sectores, incluso en las farmacéuticas. Pero al poco tiempo empezaron a despegar algunas de ellas. Especialmente las que tenían un proceso de expectativa de vacunación'.

Este experto clasifica a las empresas de este tipo en dos grandes grupos. 'Por un lado están las grandes farmacéuticas mundiales cuyos procesos en los mercados no han sido tan favorables como todos esperábamos y luego están las pequeñas, las biotecnológicas que han tenido unos crecimientos bárbaros. Antes nadie conocía BioNTech, Moderna, Novavax o PharmaMar y han entrado en este mundo de las vacunas o procesos relacionados empresas de pequeñas capitalizaciones que han tenido procesos bursátiles enormes'.

Y en esa diferencia entre grupos encuentra este profesor la que también hay en las rentabilidades. 'La de Pfizer, Janssen o AstraZeneca han tenido procesos bursátiles en general de revalorización pero no de grandes revalorizaciones. Por ejemplo, Pfizer estaba en 27 dólares en abril de 2020 y ahora está en 38. Johnson and Johnson ha pasado de 110 a 162 y AstraZeneca aunque tuvo un máximo de cotización elevado porque fue la primera en anunciar la vacuna ahora está peor. Realmente el proceso de estas grandes empresas tradicionales con desarrollos muy importantes su evolución en bolsa ha tenido un crecimiento medio con rentabilidades medias del 20%'. ¿La ventaja? 'Las grandes son valores seguros pero también sus inversiones son muy grandes, sus resultados quedan un poquito más mermados y su evolución en bolsa no ha sido tan óptima como pudiera pensar todo el mundo y en donde hay que invertir para lograr una gran rentabilidad'.

El otro grupo son empresas más pequeñas como PharmaMar en España. 'Son las que realmente llaman la atención al público y donde quieren subirse al carro de las rentabilidades. Pero han vivido en el mercado financiero de la expectativa. Estamos hablando de revalorizaciones que pueden ir más allá del 300%. Por ejemplo, Novavax ha pasado de 15 a 220. Y a un máximo de 325. Son empresas más pequeñas, de media dimensión y de procesos de capitalización sobre las que se han generado expectativas enormes'.

Entonces... ¿invertir en farmacéuticas independientemente de su tamaño es una buena oportunidad para sacar rentabilidad a nuestros ahorros? La respuesta no es sencilla pero este profesor pide prudencia. 'El mercado ha funcionado por expectativas. Todo va a ser qué empresa va a mejorar a la anterior. Los competidores que van surgiendo, los que son más eficaces con las nuevas variantes, en conservación no tan complicada, las dosis, los efectos secundarios, protección... yo creo que esto ha empezado pero todavía hay mucho que decir'.