Belén Esteban acude al cumpleaños de Susana Bicho y pasa olímpicamente de las declaraciones de Jesulín

MADRID, 25 (CHANCE)

Belén Esteban disfrutó este sábado de un planazo en Madrid por el cumpleaños de la que ya se ha convertido en una amiga suya, Susana Bicho. La colaboradora de televisión reapareció ante las cámaras junto a su marido, Miguel Marcos, y se reencontró allí con su 'gordi', Anabel Pantoja.

La de Paracuellos atendió a la prensa en su entrada al cumpleaños y reaccionó a las últimas confesiones de Jesulín De Ubrique sobre su padre. Así respondía al contarle cómo el padre del torero habría vendido sus escopetas para que él pudiera ser torero: "ah, qué bien".

Y es que las declaraciones del padre de su hija parece que no han tenido trascendencia en su vida, ya que nos aseguraba no haberse enterado de las declaraciones: "No, no me interesa nada".

En cuanto a su amiga Anabel, a la que apoya incondicionalmente, nos dejó claro que es "una amiga del alma" y que la polémica que tiene servida con Luis Vicente 'Pinocho' "son sus cosas, yo estoy con ella cien por cien".

A pesar de los rumores que hay sobre el enfado que ha tenido la influencer por la demanda que habría interpuesto 'Pinocho' para hacerse las pruebas de ADN con ella, Belén dejaba claro que la sobrina de la cantante se encuentra bien: "Todo bien, gracias".

Tal y como hemos podido ver en redes sociales, la que fuera colaboradora de televisión disfrutó de una noche de baile, cantes y muchas conversaciones con sus amigas: "Muy bien, todo bien, gracias, ha sido todo un éxito, muy bien, todo bien, gracias".