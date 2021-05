Autoridades madrileñas condenan imágenes de primera noche sin toque de queda

Las autoridades municipales y regionales madrileñas han condenado las imágenes producidas esta primera madrugada sin toque de queda, en la que miles de jóvenes han salido a la calle a festejar el fin del estado de alarma, y se han formado aglomeraciones y botellones.

En declaraciones a los medios tras participar en el acto del Día de Europa, el alcalde de la capital y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida; la vicealcaldesa, Begoña Villacís, o la consejera de Presidencia de la Comunidad de Madrid, María Eugenia Carballedo, han lamentado y condenado estas imágenes.

Almeida, que ha informado de la noche se ha saldado con más de 450 intervenciones de la Policía Municipal en la capital, ha dicho que la libertad "no consiste en hacer botellones", y ha recordado que estos no están permitidos en la ciudad, y ha remarcado que las imágenes de la noche pasada no se compadecen con la ciudad de Madrid.

"No puede haber botellones, los vamos a seguir persiguiendo, vamos a poner los medios que haga falta", ha dicho el regidor, que ha lamentado que la falta de cobertura normativa y jurídica derivada del decaimiento del estado de alarma y que no se haya aprobado otra normativa pone a todas las administraciones "en situación de debilidad" y "fragilidad" en la lucha contra la pandemia.

"Hay que seguir respetando todas las normas, las restricciones de la Comunidad de Madrid, pero también las reglas de convivencia básicas de la Comunidad", ha reprochado Almeida, que ha recordado que el Ayuntamiento incrementó el dispositivo de Policía Municipal con más de 200 agentes en colaboración con la Policía Nacional.

De cara a la festividad de San Isidro, el próximo fin de semana, el alcalde ha dicho que el Área de Seguridad del Ayuntamiento está estudiando "todas las posibilidades" para tratar de evitar las imágenes que se produjeron anoche, pero ha recordado que no se puede poner policía "en cada calle", por lo que ha resaltado que necesita la colaboración por parte de la sociedad.

Villacís, por su parte, ha dicho que las imágenes de anoche son una "pesadilla", ha recordado que se han muerto "demasiadas personas", y se ha preguntado si la muerte "es algo que queda tan lejos para que alguien se pueda lanzar a la calle como si no pasara nada".

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Pepu Hernández, ha considerado que "hasta cierto punto" las imágenes son lógicas porque la gente "está muy cansada", pero ha recordado que la situación "tampoco ha cambiado excesivamente" y ha apelado a la responsabilidad de los políticos para concienciar y de los ciudadanos para hacer lo posible por respetar las normas "e incluso un poco más".