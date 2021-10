El auge de las 'fake news' y cómo localizarlas: que no te engañen

Hay informes que calculan que ya el año que viene en los países occidentales consumiremos más noticias falsas, mas fake news, que información real. Los servicios de verificación de los medios públicos, por ejemplo, han desmentido más de un centenar de bulos sobre el coronavirus, otros verificadores han llegado al millar de desmentidos, y ya van 14 sobre el volcán de la Palma. Distintos estudios señalan además que las fake news son en un 70% más creíbles para la población que las noticias reales.

La teoría para detectarlas es sencilla: hay que fijarse quién publica esa noticia, si es un medio que desconoces, ponla entre paréntesis. No te quedes solo con el titular, lee todo el texto, que a veces, incluso lo desmiente. Fíjate en los entrecomillados, en las citas textuales: si no tienen fecha ni fuente que los corrobore, malo. Sospecha de las noticias especialmente llamativas y de aquellas que apelan a nuestros sentimientos y pararte a pensar si la noticia tienen algún interés político o ideológico. Aparentemente fácil, ¿verdad?, pero en los tiempos que corren, y con la cantidad de información que circula por la red, la cosa no es tan sencilla. Las propias fuerzas de seguridad del estado se pasan mucho tiempo desmintiendo “alertas falsas”. Y si para los adultos es complicado a veces separar el grano de la paja, imagina para los chavales, que además las reenvían convirtiéndose en grandes propagadores a través de las redes sociales.

La Unión Europea está poniendo empeño en enseñar a nuestro jóvenes a defenderse de los bulos. Lo primero que hacen es detectar la debilidad que tienen frente a las noticias falsas “a través de un cuestionario validado científicamente para que los adolescentes europeos comprueben su grado de vulnerabilidad ante los desordenes informativos”, nos cuenta la profesora de periodismo de la Universidad de Loyola, Paula Herrero Diz, la encargada en nuestro país de testar a los chavales. Es la herramienta conocida como SPOTTED (School Policies to Tackle Fake News). Una vez “diagnosticados”, se elabora una especie de “receta” personalizada para darles herramientas que les ayuden a defenderse ante las noticias falsas. “la idea, explica la profesora Herrero, es crear en ellos el hábito de que se paren a pensar y que den una serie de pautas antes de dar por buena una noticia”.

El programa está en marcha ahora mismo para jóvenes de entre 16 y 18 años y para sus profesores, pero ya se ha hecho en adolescentes más pequeños.

Nos cuenta Paula Herrero que independientemente de la edad, han detectado que “si algo que es falso conecta con sus intereses, le dan credibilidad, lo que nos ha demostrado que hay que hacer una labor de pensamiento critico y alfabetización mediática importante, porque al conectar con sus intereses enseguida comparten y se convierten en propagadores de esos contenidos desinformativos”. Añade la profesora que “notan que eso puede hacerles más populares entre sus amigos, que pueden impresionar a alguien, o tienen también algún interés en la información y eso hace que no importe ni la autoría ni la precisión, y eso es clave: ¿cómo no va a tener autoría la información? Y, ¿cómo no va a tener fuentes?

Desde la universidad de Loyola intentan que los chavales vayan un poco más allá del titular y la foto, “aunque ya sabemos que en estos tiempos de inmediatez es un poco complicado”, también quieren reforzar el pensamiento crítico, “que reflexionen sobre el contenido” y muy importante: “qué responsabilidad tienen a la hora de compartir, porque somos tan cómplices como los que crean esa noticia falsas y si no están formados en todo este fenómenos pueden contribuir a desorientar a alguien y que tome una mala decisión porque ellos mismos no están interpretando bien un contenido”.