El aprendizaje a través de proyectos en la escuela, ¿por qué y para qué?

Marina Segura Ramos

Juanjo Vergara, un docente con 34 años de experiencia y uno de los impulsores del aprendizaje por proyectos en España, cree que los resultados obtenidos con esta forma de trabajar superan a los del modelo tradicional y defiende que su implantación debe servir a un objetivo claro y a un cambio escolar real.

El pedagogo, que ha sido desde maestro en primaria hasta profesor en educación superior y docente en prisiones y psiquiátricos, acaba de publicar "Un aula, un proyecto" (Narcea), donde resume su trabajo con profesionales de España y América Latina en la formación del aprendizaje basado en proyectos, una de las apuestas de la Lomloe y de la reforma curricular que ultima el Ministerio de Educación.

En una entrevista con EFE, Vergara expresa su preocupación por que el enfoque basado en proyectos "no solo se implante sino que se implante para algo. Es decir, ¿Para qué? ¿Para generar una sociedad más consumista? ¿Para que los chavales compitan mejor? ...".

Por eso es importante "sentarse y pensar qué proyectos son capaces de cambiar las escuelas, qué proyectos son capaces de cambiar la manera de entender la realidad, qué proyectos se comprometan con fines que nos importan (la igualdad de género, la inclusión...)".

Tras señalar que cualquier cambio de rumbo sobre lo que supuso la ley Wert es "una buena noticia", pues el sistema educativo "se tiene que centrar en la educación y no en la competitividad", Vergara dice no pretender ser un experto en la actual reforma curricular, pero lo que "sí sé es que cuando un alumno estudia cosas que no conectan con su realidad, su vida y sus necesidades, no está aprendiendo nada".

Sobre los resultados que arroja este modo de trabajar, Vergara añade que son mejores -lo muestra "la evidencia científica"- y, parafraseando al catedrático Ignacio del Pozo, subraya que España tiene un modelo educativo del siglo XIX, en escuelas del siglo XX, intentando educar a personas del XXI. Por tanto, "el fracaso está asegurado".

El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) es una estrategia de enseñanza que busca abordar la tarea de comprometerse con los protagonistas del aprendizaje: los alumnos, a quienes se invitar a habitar su realidad y a ser agentes activos en la misma.

Se trata de formar competencias en los estudiantes a través de la realización de un proyecto en grupo, relacionando las materias de forma transversal en lugar de que las asignaturas sean apartados estancos. En definitiva, resuelven situaciones y retos a través de sus conocimientos, recursos, investigación, reflexión y cooperación activa.

"Difícilmente podemos entender la utilidad del ABP para, exclusivamente, replicar el conocimiento adquirido generación tras generación de forma mimética, cosificada y con una utilidad incierta en el presente de cada alumno", explica el autor de "Un aula, un proyecto"; "Aprendo porque quiero", que va por su novena edición, o "Narrar el aprendizaje".

El enfoque de proyectos que interesa a este profesor (@juanjovergara) es el que es capaz de cambiar la forma de entender el aprendizaje en un centro educativo y, por tanto, su modelo relacional, el papel del docente, alumnos, familias, comunidad, el espacio, el tiempo y el resto de estructuras organizativas y culturales que construyen las escuelas.

"Un aula, un proyecto" explica qué iniciativas pueden cambiar las escuelas y a qué se debe atender minuto a minuto para que "las escuelas viajen en el sentido del cambio escolar y releven definitivamente las añejas prácticas educativas que nada tienen que ver con lo que nuestros aprendices del siglo XXI necesitan".