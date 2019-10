Angelina Jolie, de compras en un 'todo a 100' de Fuerteventura

Angelina Jolie se ha instalado en las Islas Canarias para rodar su nueva película con Disney. La estrella de Hollywood llegaba el pasado viernes a Fuerteventura para comenzar a trabajar en Los Eternos, la nueva superproducción de Marvel.

El rodaje de esta nueva saga comenzó en un estudio de Londres, y ahora se ruedan los exteriores en nuestro país.

La ex de Brad Pitt, llegaba el pasado viernes como daba cuenta, el Diario de Fuerteventura para poder disfrutar y acomodarse antes del inicio este mismo lunes del rodaje que dirigirá la directora china-estadounidense Chloé Zhao.

Durante su estancia, Jolie fue vista este pasado martes en un conocido supermercado de la localidad de Corralejo, en Fuerventura. Acompañada por su hija Shiloh, Angelina hacía la compra con unas maxi gafas de sol, coleta y vestido lencero blanco, según informa Europapress. También, señala se la ha visto en un bazar de 'todo a 100' con su pequeña.

�� Angelina Jolie and her children at the store in Fuerteventura pic.twitter.com/bVtqijMSOx