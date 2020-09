Andalucía.- Satse agradece al Parlamento andaluz en el apoyo de una PNL para combatir el intrusismo en fisioterapia

El Sindicato de Enfermería (Satse) en Andalucía ha valorado la aprobación en el Parlamento de Andalucía de una Proposición no de Ley (PNL) por la que se insta al Gobierno de la Junta a impulsar "acciones que combatan el intrusismo en la profesión de la fisioterapia".

Satse ha agradecido el apoyo unánime de los grupos parlamentarios a esta propuesta, según ha señalado por medio de una nota, que coincide con una reiterada reclamación del sindicato, para que las administraciones actúen con mayor contundencia ante los persistentes casos de intrusismo profesional que siguen sufriendo los fisioterapeutas y que conllevan un serio riesgo para la salud de los ciudadanos.

El Sindicato de Enfermería ha explicado que la propuesta, presentada por el grupo parlamentario de Ciudadanos, se aprobó por unanimidad de los grupos políticos en la Comisión de Salud del Parlamento de Andalucía este jueves en la que los distintos portavoces se han hecho eco de ésta y otras reivindicaciones de Satse para el colectivo de fisioterapeutas.

La PNL solicita que se establezcan medidas de información a la ciudadanía para que se sepa la formación y los requisitos legales que deben reunir los centros dedicados a este sector para que se conozcan por los usuarios antes de requerir del servicio de un o una fisioterapia.

El Sindicato de Enfermería ha recordado que lleva tiempo demandando a las distintas a administraciones públicas, tanto a nivel estatal como autonómico, que "tienen que ser más beligerantes frente al intrusismo profesional" que afecta a los fisioterapeutas e impulsar las actuaciones de control y sanción pertinentes ante lo que supone "un claro fraude a la sociedad con repercusiones negativas en la seguridad y salud de las personas".

Entre otras acciones, desde el Sindicato incide en la necesidad de que las autoridades autonómicas y locales sean especialmente estrictos en los procesos de autorización, inspección y control en todos aquellos centros que ofertan servicios de fisioterapia.

Satse recuerda que solo pueden ser realizados por un fisioterapeuta, como profesional sanitario acreditado por un título universitario.

En este sentido, Satse ha recalcado que no es lo mismo ser masajista o fisioterapeuta, ya que el primero, que no es un profesional sanitario, no puede tratar patologías ni hacer ningún tipo de actuación terapéutica que pueda confundir a la población.

El Sindicato insiste en que las garantías que ofrece un fisioterapeuta no son comparables a las que puede ofrecer un 'pseudoprofesional', apuntando que, en ocasiones, la escasa formación de estas personas puede comprometer gravemente la salud de sus pacientes, al aplicar técnicas o métodos cuyos efectos no sean los más indicados e, incluso, puedan resultar contraproducentes.

Se trata de situaciones en las que la persona afectada puede verse desamparada en el supuesto de reclamación o conflicto, en cuanto a responsabilidad civil, ya que, a diferencia de los fisioterapeutas que sí tienen cubiertos estos riesgos, la mayoría de estas personas no tienen contratada ninguna póliza, apunta Satse.

La organización sindical reclama también una mayor contundencia y diligencia a las correspondientes instancias judiciales a la hora de condenar este tipo de prácticas fraudulentas que constituyen un delito de intrusismo laboral, y también, en ocasiones, de falsificación de documento público y apropiación indebida.

El Sindicato de Enfermería confía en que la iniciativa aprobada en el Parlamento de Andalucía y la unanimidad mostrada por los distintos partidos políticos sirva para impulsar acciones que acaben con estas prácticas y sirvan de apoyo al colectivo de fisioterapeutas.

Satse concluye asegurando que continuará insistiendo al Gobierno andaluz sobre la necesidad de potenciar la atención de Fisioterapia en la Sanidad Pública motivo por el que exige la presencia de un profesional en cada centro de salud así como el incremento de las infraestructuras y recursos para que puedan desarrollar su trabajo.