Anabel Pantoja no invita a Luis Rollán a su boda con Omar Sánchez

MADRID, 8 (CHANCE)

Quedan pocos días para que Anabel Pantoja se de el 'Sí, quiero' con Omar Sánchez en La Graciosa y todavía es una incógnita los invitados que van a estar presentes en el momento más especial para la colaboradora de televisión. Tanto es así que esperábamos que todos los amigos íntimos de hace años estuviesen en ella, pero esta mañana nos hemos despertado con una noticia, vía exclusiva en la revista 'Diez Minutos', que nos ha dejado boquiabiertos.

Luis Rollán se confesaba para dicha publicación y aseguraba que no irá a la boda de Anabel Pantoja porque no fue invitado y aunque no lo hubiese estado, tampoco hubiese podido asistir debido a su participación en el reality 'La casa de los secretos'. Unas declaraciones que nos han llamado mucho la atención porque de siempre hemos sabido que el colaborador es como un primo más para Kiko Rivera y Anabel.

En sus declaraciones asegura que le desea todo lo mejor a Anabel, pero que no se olvide nunca de las personas que llevan toda la vida con ella y que le han apoyado en sus mejores y peores momentos. Además, no entiende por qué no ha sido invitado, ya que con ella sigue manteniendo una buena relación a pesar del distanciamiento que ha tenido con Isabel Pantoja.

Aunque Anabel todavía no ha hablado, tendremos que esperar a ver qué razones da la influencer. Como siempre ha hecho, la joven tiene explicación para todas las cuestiones que se plantean cuando ella no está en el plató de televisión y seguro que tiene un porqué de la 'no invitación' a Luis Rollán.