AMP.- Coronavirus.- Cantabria podría llegar a vacunar al 70% de la población en un mes

Sanidad maneja varias alternativa para realizar la vacunación, que incluyen instalaciones ajenas al SCS y 'vaconautos'

Cantabria podría vacunar al 70 por ciento de su población en un mes en un escenario en el que la llegada de vacunas fuera masiva, inoculando 26.000 dosis al día y 130.000 a la semana.

Así lo ha dicho hoy el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, en una comparecencia en el Parlamento para informar sobre vacunación, en la que ha detallado los próximos grupos a inmunizar, los distintos escenarios que se contemplan en función de la disponibilidad de viales y los lugares donde se podría pinchar, que incluirían, además de los centros de salud de Atención Primaria y hospitales, otros espacios culturales, deportivos, religiosos, docentes o de trabajo, así como 'vacunautos', similares en dinámica a los 'corautos'.

El consejero, que ha comenzado su comparecencia destacando los datos "francamente buenos" de la vacunación en Cantabria, tanto por su nivel de eficacia como por su ritmo, afirmando que es "de las más ejemplares" en este sentido, ha puesto en valor la estrategia nacional de vacunación, que es un documento "vivo" que debe actualizarse en función de factores como la logística o el resultado de los ensayos clínicos.

Su aplicación en Cantabria se realiza a través de un plan operativo, que pone a los centros de Atención Primaria en el centro de la campaña de vacunación.

En los centros de Atención Primaria se han organizado 42 equipos propios de vacunación, EVAP, que tardan cinco minutos por vacuna y persona, incluida la administración y el registro.

En concreto, cada enfermero podría vacunar a 72 personas al día, pudiendo suministrar 3.024 dosis al día y 15.120 a la semana.

Este ritmo podría incrementarse hasta una persona cada tres minutos si se refuerza el equipo con un enfermero adicional.

En el caso de los centros externos de vacunación, la inoculación la realizarían los equipos móviles de vacunación, dotados con un enfermero, un técnico de cuidados auxiliares de enfermería y otro de emergencias sanitarias, si bien podría incluir profesionales de otras categorías.

El ritmo de vacunación es similar a los EVAP, con una capacidad de una persona cada cinco minutos, por lo que estos equipos podrían vacunar a 432 personas al día y 2.160 por semana, pudiendo incrementarse este ritmo un 50% si se añaden más profesionales de enfermería.

Con todo, hay que tener en cuenta las variables de logística y de las vacunas en estos ritmos, ha advertido el consejero.

TRES ESCENARIOS

La Consejería contempla tres escenarios en función de la disponibilidad de las vacunas, baja, media o alta.

Actualmente, el escenario que más se ajusta a la realidad es el de disponibilidad baja, que plantea utilizar un mínimo de recursos de enfermería junto a otros profesionales. También incluye equipos móviles para realizar la vacunación en centros de trabajo o en otros puntos.

En este escenario de disponibilidad baja los equipos pueden llegar a poner cerca de 4.000 vacunas diarias y más de 19.000 a la semana; un máximo al que "no hemos llegado en ningún momento en este caso", ha reconocido el consejero, que espera poder abandonar esta fase "lo antes posible".

En un escenario de disponibilidad media de vacunas y profesionales, se podrían poner unas 9.000 diarias y más de 45.000 semanales, con lo que se llegaría al objetivo de tener vacunada al 70% de la población cántabra en un plazo de entre 18 y 20 semanas, es decir, a finales de junio o principios de julio.

Finalmente, en un escenario de disponibilidad masiva, el ritmo de vacunación, que supondría un gran esfuerzo logístico, permitiría inocular 26.000 vacunas al día y 130.000 a la semana, con lo que en un mes estaría inmunizada el 70% de la población regional.

El consejero ha subrayado que se trata de "aproximaciones técnicas" así como que podrían plantarse "multitud de escenarios" en función de las distintas variables.

GRUPOS DE VACUNACIÓN

Una vez vacunados los cuatro grupos iniciales de la estrategia, ahora se vacunarán los grupos 5 --mayores de 64 años-- y 6 --personal que realiza funciones esenciales--, divididos en subgrupos.

Dentro del primero, se vacuna, por orden, a personas de 80 años o más, que a enero de 2020 eran 41.272 personas, el 7% de la población de Cantabria y que según el consejero algunos ya están vacunados porque se incluían en grupos anteriores; a personas de entre 70 y 79 años, un total de 53.195, el 9% de la población; y a personas entre 65 y 69 años, un total de 35.371, el 6% de la población.

El grupo 6 incluye en un primer subrgrupo a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, emergencias, Fuerzas Armadas, protección civil, bomberos etcétera; un segundo con docentes y personal de Educación Infantil y Educación Especial así como otros profesionales de estos ámbitos; y un tercero con el resto de docentes de Educación Primaria y Secundaria.

CENTROS DE VACUNACIÓN

Los centros de salud de Atención Primaria y los hospitales del SCS serán los prioritarios para la vacunación aunque si es necesario se complementarán con otros, por ejemplo, en el caso de la vacunación de colectivos de trabajadores esenciales "parece más eficiente" su agrupación en un espacio exterior para vacunarles con equipos móviles, ha dicho Rodríguez.

Así, en las zonas de Santander, Torrelavega y Oriental (Laredo-Castro Urdiales) se ha previsto el posible uso de espacios ajenos al SCS, es decir, culturales, deportivos, religiosos y docentes, así como la creación de 'vacunautos' para recibir el pinchazo en el coche, en el caso de vacunaciones masivas.

Por su parte, en las localidades más pequeñas o alejadas de los centros de referencia se estudia desplazar equipos móviles para vacunar a todos los vecinos.

La vacunación domiciliaria estará ligada a los centros de salud y el consejero ha reconocido que su logística es "muy complicada", por lo que podría realizarse en edificios o barrios concretos.

En este sentido, Rodríguez ha asegurado que hasta el momento no se ha producido ninguna reacción adversa "importante" después de vacunar, pero es un extremo que "hay que tener presente" en la campaña.

OTRAS CUESTIONES

Por otra parte, a raíz de la intervención de los grupos de la oposición, el consejero ha dicho que no tiene "problema en reconocer" que Cantabria extrajo la sexta dosis de la vacuna de Pfizer antes de que se incluyera en la ficha técnica, si bien los profesionales no se atreven a sacar la séptima dosis precisamente porque no está en la ficha técnica.

Rodríguez también ha dicho que Cantabria tiene recursos humanos "suficientes" para vacunar aunque está abierta a profesionales que se ofrezcan "de forma altruista", como han hecho los de la Mutua Montañesa.

Respecto a cuándo llegará Cantabria al nivel 2, que entre otras medidas permitiría la apertura de la hostelería, el consejero ha afirmado que la previsión es "muy difícil" puesto que la situación varía. La comunidad ya cumple dos de los tres parámetros; falta la incidencia acumulada a 14 días, que debe ser de 150 y está en 190.

Finalmente ha asegurado que Cantabria "en ningún caso" propondrá grupos específicos para nuevas vacunaciones, como los pescadores, porque aunque su reivindicación es "justa", también lo sería la de los recolectores de fruta en el sur, por lo que a partir del grupo 6 se se mantendrá el criterio de grupos de población.