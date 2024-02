Amor Romeira nos desvela cómo vivió Candela Acevedo la difusión de sus imágenes íntimas

MADRID, 24 (CHANCE)

Después del testimonio de Candela Acevedo que hemos conocido esta semana en la revista Lecturas y en el programa de televisión 'De viernes', muchas son las incógnitas que siguen existiendo sobre la vida personal de Antonio Tejado.

Este sábado hemos podido hablar con la colaboradora de televisión, Amor Romeira, y le hemos preguntado por esto ya que fue testigo en el juicio entre Candela y Antonio por la difusión de contenido privado de la enfermera.

"Yo fui testigo de ese juicio, yo como mujer no podía permitir ese ataque, se me hizo partícipe, se me enseñó ese contenido, aún yo sin tener relación con candela, la llamé y le dije que existía ese contenido y como mujer me vi en la obligación de avisarla y de estar ahí" nos confesaba la artista, que nos desvelaba el infierno que supuso para Candela: "Se rompió a llorar y me dijo que vivía coaccionada, con miedo, que ese contenido había sido utilizado para que no fuera a platós de televisión".

Además, Amor nos ha desvelado que aunque no tenía relación con ella cuando ocurrió todo, ahora sí mantienen contacto: "Ahora estamos muy unidas, no hay mal que por bien no venga, a mí Antonio me produce pena, no considero que sea una mala persona, pero no se puede ejercer esa violencia y quedar impune, por mucho que me caiga bien, siempre voy a estar a favor de las víctimas y candela lo era".

La artista acudía este sábado al 28 cumpleaños de Gloria Camila y se alegraba ante nuestras cámaras de que su amiga esté cosechando éxitos: "La veo súper feliz, en uno de los mejores momentos de su vida, han salido muchas noticias de que no se la renueva en el trabajo, pero es que ella está tan focalizada en su trabajo, la veo en su mejor momento, feliz, enamoradísima, un proyecto en conjunto con otra socia".

Por último, la preguntábamos por la relación sentimental de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, pero nos llamaba especialmente la atención la actitud que mostraba ante las cámaras porque nos dejaba claro que de ese tema "no hablo" y se marchaba sin comentar la polémica.