Alejandro Sanz, doctor honoris causa de la alegría, la asignatura que no se enseña

El cantante Alejandro Sanz ha dedicado este jueves el reconocimiento que ha recibido como doctor honoris causa por la Universidad de Cádiz a la alegría, "una asignatura que no se da en ninguna universidad del mundo" y que es el "condimento indispensable para cualquier cosa fundamental".

En un solemne acto celebrado en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Algeciras (Cádiz), al que ha asistido Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, el artista ha recibido el birrete laureado, el libro de la ciencia, el anillo de la antigüedad y la medalla, como símbolos de su nuevo estatus como doctor honoris causa.

Y ha aprovechado el solemne reconocimiento de la universidad de la tierra de sus padres, de su infancia y adolescencia, para hablar de la importancia de la alegría, tres meses después de que, el pasado mes de mayo, llenara de inquietud a sus seguidores con un mensaje en sus redes sociales en el que confesaba que no estaba bien: "estoy triste y cansado... estoy trabajando para que se me pase... Pero a veces no quiero ni estar", confesaba.

Hoy, con la sonrisa de oreja a oreja con la que ha jurado y prometido a la vez cumplir todos los honores de su nueva distinción, y desde un escenario tan distinto a los que suele pisar, el doctor Alejandro Sanz ha querido cantarle a la alegría en su discurso de investidura.