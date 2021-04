El boom que el COVID ha traído por la lejía o el jabón

El dato lo deja la consultora Nielsen sobre la mesa. En 2020 las ventas de lejías y desinfectantes crecieron un 22% con respecto a 2019. El desconocimiento ante un virus nuevo, la falta de noticias contrastadas y fiables o los bulos que circulaban sin cesar hicieron que hace ahora un año los españoles nos lanzáramos en masa a la limpieza exhaustiva de nuestro hogar. El objetivo era erradicar toda presencia del virus en el mismo. Y ello provocó un aumento sin precedentes en la venta de productos de desinfección. Nos lo ha confirmado a COPE Sergio Talavera, CEO de Lagarto. 'La lejía y el jabón incrementaron sus ventas exponencialmente. En el caso de la primera se duplicaron y eso que al principio era un producto muy escaso porque casi no había ni materia prima para comprar. Está compuesto con hipoclorito sódico y agua y muy pocas empresas en España lo fabrican. Hubo tal demanda a nivel industrial y nacional que los fabricantes no daban abasto. Hasta el Ejército limpiaba con lejía las calles. Hubo una demanda importantísima, especialmente en los meses de marzo, abril y mayo del 2020. Además, el jabón de toda la vida incrementó sus ventas hasta un 50% con respecto a 2019. Todo el mundo estaba como loco buscando soluciones de desinfección, no se sabía qué era lo mejor,... hubo ese boom desproporcionado'.