Sigue en directo la presentación de la nueva temporada de COPE: emoción, cercanía y credibilidad

12:44 | Desde agosto de 2010, COPE cuenta con el mejor equipo para narrar todo lo que sucede en los campos de fútbol, en las canchas de baloncesto, como hemos vivido en el reciente Mundial, en los vestuarios, en las pistas de tenis con Nadal…

De este tiempo, Pepe Domingo Castaño ha destacado el día que ficharon por esta casa; Manolo Lama dice que en los campos gente con el bolígrafo naranja o morado escuchan COPE. "Abrimos la cadena a más gente".

12:41 | Pilar García Muñiz le pregunta a Herrera qué se siente siendo el comunicador mejor valorado de la radio española. El artesano de las ondas responde: "Me podría poner cursi, de hecho lo soy, esa es una cosa que persigues desde que empiezas: que te escuche mucha gente. Que te lo digan, pues me hace pensar, me llena de orgullo y satisfacción".

12:36 | Sale al escenario el comunicador mejor valorado de la radio española, el mismísimo Carlos Herrera. "Para mí y para COPE es un honor compartir micrófono contigo", le dice a Pilar García Muñiz, con la que comparte micro cada mañana.

12:34 | Arranca la presentación de la nueva temporada de COPE con Pilar Gracía Muñiz, la mejor maestra de ceremonias que podía tener este HUB. "Si hablamos de radio hablamos de innovación. De modernidad. La radio vuelve a un primer plano con la antena, por supuesto, pero también con los podcasts, los altavoces inteligentes, con la web como cope.es donde se puede seguir este acto o las redes sociales con el #COPEune. Una radio que innova es una radio viva como COPE", ha dicho Muñiz.

La radio está de moda y COPE a la vanguardia de la revolución tecnológica. Sus programas no solo son un referente indiscutible de la radio generalista en España, también sus podcast, seguidos por miles de oyentes que se pegan al altavoz para conocer las mejores historias. COPE.es crece cada día más, hasta alcanzar picos de audiencia que se han convertido en el modelo a seguir de la competencia. La cadena está revolucionando el sector al darle nueva vida a la radio a través de Internet.

Porque tenemos mucho que celebrar, este miércoles hemos organizado un 'HUB' para presentar la nueva temporada que acaba de arrancar. Emoción, credibilidad, cercanía y muchas sorpresas están a punto de desvelarse. Pégate a este directo y no te pierdas lo que han preparado para ti los mejores comunicadores de la radio española.