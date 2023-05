Salvemos Doñana congrega a 2.000 personas contra ley de regadíos del PP-A y Vox

Unos dos millares de manifestantes convocados por la plataforma Salvemos Doñana han marchado este domingo desde la sevillana Alameda de Hércules hasta el Parlamento de Andalucía para exigir que el Gobierno autonómico rectifique la norma que regulariza los regadíos en la corona norte del parque.

Al término de la marcha, el exdefensor del pueblo andaluz José Chamizo y el cantautor Kiko Veneno han leído un manifiesto ante la sede del legislativo regional en el que han destacado que el Parque Nacional de Doñana "es un símbolo de la identidad colectiva de Andalucía" y las instituciones tienen la "obligación de conservarlo como otros patrimonios de la humanidad".

"Es urgente que este proyecto de ley sea retirada porque llama al engaño a los agricultores. Pretendemos ser la voz que a la ciudadanía le ha sido usurpada, hace falta movilización social", reclama el escrito que anuncia que "pronto habrá movilizaciones en Huelva y en otras provincias" para "defender nuestra joya natural, para el presente y el futuro".

La manifestación se ha desarrollado bajo el lema "Doñana no se vende, Doñana se defiende" y ha tenido un ambiente festivo, con una 'batucada' en la cabecera y la participación, además de la plataforma convocante, de otros colectivos como Greenpeace o el Sindicato Andaluz de Estudiantes.

Los asistentes portaban numerosas pancartas en las que se podían leer alusiones directas al parque natural onubense como "Salvemos Doñana", "Se extingue la vida en Doñana" y "Doñana no se toca", junto a otras proclamas más generales como "Atentado medioambiental", "Salvemos el planeta", "No hay naturaleza sin cultura" o "Reparto social del agua".

Juan Romero, portavoz de Ecologistas en Acción, una de las organizaciones que conforman la plataforma Salvemos Doñana junto a WWF, declaró al inicio de la marcha que "en Doñana no tienen cabida las especulaciones" y por eso considera que "esta proposición de ley va en contra de lo que necesita Doñana".

"No vamos a parar hasta que se pare la proposición de ley. Esta manifestación no es un punto final. No vamos a permitir que entierren Doñana. Todo lo contrario, que la recuperen", concluyó el activista.

Felipe Fuentelsaz, perteneciente a WWF, ha solicitado "eliminar de forma urgente" los regadíos ilegales de Doñana, que ha calificado como "locura y aberración que es necesario parar", y ha constatado que el Gobierno de la Junta se ha quedado "solo" en su defensa de la norma de regadíos porque "con Doñana no se juega".

Entre las formaciones políticos presentes en la manifestación, el PSOE andaluz, Por Andalucía y Adelante Andalucía han coincido en exigir al Gobierno de Juanma Moreno y al PP-A que retiren la propuesta de ley.