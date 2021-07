La pandemia dispara las consultas psicológicas entre los niños: "Les ha afectado mucho"

Más de un año después de que el coronavirus cambiase el estilo de vida de toda la población mundial, las secuelas físicas y mentales de la enfermedad forman parte del día a día de muchas familias. En España, muchos grupos de edad han sufrido y seguirán sufriendo dichas secuelas. Según informó el diario ABC, concretamente en el Hospital Gregorio Marañón, la demanda de hospitalización de niños por problemas de salud mental han crecido un 400% respecto a cifras anteriores a la pandemia.

Organizaciones como la OMS, Naciones Unidas e incluso UNICEF, ya habían avisado de los trastornos mentales e inestabilidades emocionales que podía generar el confinamiento y la enfermedad. Los menores de edad son unos de los grupos más vulnerables y que más han sufrido las secuelas de esta pandemia, o al menos así lo contó Celso Arango en ABC, "solo en Madrid ha habido un incremento del 30% en el número de camas de los hospitales para estos casos. Y, en concreto, en el Gregorio Marañón ha aumentado un 400% la demanda de hospitalización en Pediatría en estos cinco primeros meses del año». Hoy, cope.es, ha centrado sus esfuerzos en los más pequeños.

"La pandemia ha sido un catalizador de problemas"

Marta Cela Álvarez, psicóloga infantil y juvenil en el centro Flor de Lis, confirmó los datos expuesto durante la jornada del miércoles, pues el incremento de citas de niños y adolescentes también se ha visto plasmado en su centro. "Nosotros estamos viendo en consulta que efectivamente todo lo ocurrido con la pandemia y posterior ha afectado y deteriorado la salud mental significativamente en niños y adolescentes, mucho más de lo que yo como psicóloga podía esperar" ha explicado.

Según Marta, todos los problemas psicológicos se han visto magnificados, los trastornos se han potenciado. Su análisis para entender este fenómeno se basa en un conjunto de cosas, desde el encierro hasta las situaciones cotidianas. "Se juntó el virus, el miedo al contagio, el no poder ir a las escuelas, el miedo a que enfermen los de alrededor..." ha comentado. Lo social, influyó mucho.

Tal y cómo ha explicado Marta, no todos los trastornos se dieron durante el confinamiento y al inicio de la pandemia, pues, por ejemplo, apareció el síndrome de la cueva, es decir, gente que no quiere salir de casa. "El detonante fue la pandemia, pero luego posteriormente la ansiedad puede aumentar. Depende de cada persona, somos diferentes" ha añadido.

La psicóloga Cela ha querido resaltar que a los adolescentes les ha afectado mucho más de lo que la sociedad se piensa. "Muchos adolescentes han venido hablando de suicidios. A los adolescentes les ha afectado mucho, repito, mucho. Mucha obsesión. Mucha variedad de casos y con denominadores comunes pero también diferentes" ha sentenciado.

La conclusión de la psicóloga ha sido tajante, para ella la pandemia ha actuado de "catalizador".

La infancia y la adolescencia, muchas veces olvidada

Javier Prado Abril, psicólogo clínico y portavoz de la Asociación Nacional de Psicólogos Clínicos y Residentes coincide con este fenómeno, pero para él, es un error de base.

"Desde que empezó todo, el foco se centró en numerosos subgrupos, muchos anciano y mucho sanitario, pero realmente una de las poblaciones a donde más afectó fue a la infancia. Lo peor es que nos hemos dado cuenta ahora" ha expuesto.

Según el psicólogo Prado, no se emplean recursos suficientes en la sanidad pública para los niños porque no los hay. La psicología tiene un problema de base dado que, como Javier comenta, "No se detectó ese problema hasta ahora y vienen procesos con un 'germen' de más de un año de evolución. Entiendo que esos datos del Gregorio Marañón van en esta línea" ha explicado.

En Cataluña, los datos son escalofriantes, según comenta Javier Prado ha habido un aumento de un 36% de las visitas a urgencias por motivos relacionados con ansiedad y depresión. El sistema no está adaptado a esta necesidades, alega. Por otra parte, Javier dice que "el riego de suicidio es de un 27%, un dato muy grave teniendo en cuenta que Cataluña actualiza los datos de tentativa de suicidio y hay una llamada de atención por parte de la infancia".

El tema de la salud mental se ha tratado mucho, pero el problema es que no se habla apenas de infancia. De esto ha hablado el psicólogo Prado, "las estrategias de salud mental tiene que desarrollarse más en la infancia y la adolescencia" ha añadido.

Como conclusión, Javier ha añadido que como sociedad tenemos una labor importante. Y se tienen tanto los medios, como la gente, gente preparada.