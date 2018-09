Miércoles, 19 de septiembre de 2018 (22.00 GMT)

QUIM TORRA

Torra "no aceptará" un referéndum de autogobierno y pide concreción a Sánchez

El presidente catalán, Quim Torra, ha advertido hoy al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que "no aceptará" como solución política para Cataluña un referéndum de autogobierno que no incluya la opción de la independencia, y le ha pedido que concrete su propuesta de nuevo Estatut. En entrevista con Efe, Torra ha asegurado que no abandonará la "bandera del diálogo y de la mediación", pero no ve para Cataluña "ninguna otra salida que no sea un referéndum de autodeterminación".

LEY ESTABILIDAD

Hacienda: los presupuestos "llegarán a tiempo" pese a la compleja tramitación

La tramitación de la enmienda que modificaría la Ley de Estabilidad Presupuestaria y permite sortear el veto del Senado a los nuevos objetivos de déficit y deuda pública no paraliza la presentación de los Presupuestos Generales del Estado de 2019, que "llegarán a tiempo", han dicho fuentes de Hacienda. Pedro Sánchez ha defendido la legalidad de la enmienda para sortear el veto del Senado.

LEY ESTABILIDAD

El PP tratará de frenar en Congreso el cambio de ley de estabilidad o irá al TC

El PP tratará de frenar en el Congreso el cambio que pretende hacer el Gobierno de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y, si no lo consigue de esta manera, está dispuesto a recurrir al Tribunal Constitucional para evitar que se elimine el veto del Senado.

LEY ESTABILIDAD

Cs pide que no se admita la enmienda del PSOE para eludir el veto del Senado

Ciudadanos pedirá hoy a la Mesa de la comisión de Justicia que no admita la enmienda registrada por el grupo socialista para modificar la ley de Estabilidad Presupuestaria "por la puerta de atrás", eludiendo el veto del Senado, y, si no lo hace, estudiarán otras opciones para intentar frenarlo.

REFORMA CONSTITUCIONAL

Sánchez confirma que el Gobierno aprueba el viernes la reforma constitucional

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado hoy que el Consejo de Ministros aprobará este viernes la propuesta de reforma la Constitución para eliminar aforamientos a políticos, una medida que pretende salga adelante en el plazo de sesenta días desde que se inicie su tramitación en el Congreso.

SECRETOS OFICIALES

Sánchez, dispuesto a fijar los secretos oficiales a 25 años

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha mostrado hoy dispuesto a fijar en 25 años el plazo para levantar el secreto de los documentos clasificados, como pide el PNV en su propuesta de reforma de la Ley de Secretos Oficiales de 1968.

SISTEMA PENSIONES

Tensión ante el Congreso en protesta de pensionistas a la que acude Podemos

La manifestación de pensionistas ante el Congreso que se convoca de forma periódica se ha desarrollado hoy con momentos de tensión con la Policía, en los que se han visto envueltos algunos diputados de Podemos, entre ellos su líder, Pablo Iglesias, o Gloria Elizo, que se ha caído al suelo.

INMIGRACIÓN MEDITERRÁNEO

Se triplican las llegadas de inmigrantes en patera en lo que va de año

La entrada de inmigrantes a España a través del mar se ha triplicado en lo que va de año, con 33.215 personas, mientras que en el mismo periodo de 2017 fueron 11.464 migrantes.

CATALUÑA EMPRESAS

El Govern minimiza el impacto de la fuga de empresas y habla de 2.501 decisiones

La Generalitat ha minimizado hoy el impacto en la economía productiva de la fuga de sedes sociales de empresas que ha vivido Cataluña, y ha reducido a 2.501 el número de "decisiones empresariales" de traslado tomadas en el período de octubre de 2017 a 31 de julio de 2018.

PP ALICANTE

Anticorrupción investiga el impago de una cena del PP de Alicante por 8.000 euros en 2009

La Fiscalía Anticorrupción de Alicante ha abierto una investigación para aclarar el presunto impago de una factura de unos 8.000 euros a la Institución Ferial Alicantina (IFA) por parte del PP provincial por una cena con 3.000 asistentes celebrada en abril de 2009.

ENALTECIMIENTO TERRORISMO

La Audiencia reduce al mínimo de 6 meses la pena a raperos de La Insurgencia

La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional ha rebajado de 2 años y un día de prisión al mínimo legal de 6 meses y un día la condena a los 12 miembros del grupo de rap La Insurgencia porque la organización terrorista a la que enaltecieron, los GRAPO, ya está inactiva.

DERRUMBE RITZ

El derrumbe del Ritz pudo deberse a una "sobrecarga" en la sexta planta

El derrumbe en el hotel Ritz pudo deberse a una "sobrecarga" en la sexta planta del edificio que provocó el colapso del forjado y el desplome de "las sucesivas plantas", ha informado hoy el Ayuntamiento de Madrid, que advertirá a los propietarios de su obligación de asegurar "de urgencia" la zona.

SALUD MENTAL

Un 10% de los universitarios han tenido ideas suicidas en primer año de grado

Uno de cada diez universitarios españoles ha tenido pensamientos suicidas en el primer año de carrera, una prevalencia superior a la población general, según un estudio hecho con más de 2.000 estudiantes de cinco universidades de España.

MOVILIDAD MADRID

Madrid tendrá el primer paso de peatones en diagonal de España

El cruce entre las calles Gran Vía, De los Reyes y Princesa, en la Plaza de España, en el centro de Madrid, contará en 2019 con un gran paso 'cebra' pionero en España que permitirá a los peatones transitar de forma simultánea en todas las direcciones e incluso en diagonal, ha informado hoy el Ayuntamiento.

PREMIO ARTES PLÁSTICAS

Ángel Bados, Premio Nacional de Artes Plásticas 2018

El escultor navarro Ángel Bados Iparaguirre (1945) ha sido galardonado hoy con el premio Nacional de Artes Plásticas 2018, dotado con 30.000 euros y que concede el Ministerio de Cultura y Deporte.