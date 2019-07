Ingresa en prisión el hombre detenido por matar a su mujer en Elche

El titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Elche (Alicante) ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre detenido por matar a su mujer este sábado en Elche, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia valenciano.

La causa está abierta por un delito de asesinato y el magistrado ha acordado también privar al investigado de forma cautelar de la patria potestad respecto de un hijo de la pareja que es menor de edad.

La mujer, de 47 años, murió a manos del padre de sus hijos de 17 y 21 años con un arma blanca en el garaje de la vivienda familiar, en el barrio de Altabix, diez días después de que hubieran iniciado los trámites de separación y pasados tres días de que ya no estuvieran residiendo juntos.

El hombre, español y de unos 50 años, fue detenido después de confesar que había matado a su mujer, que se ha convertido en la trigésimo primera víctima mortal de violencia machista en España en lo que va de año.

Insoportable.

Nuestra sociedad no puede tolerar esta #ViolenciaMachista que asesina a mujeres, destroza familias y marca de por vida a unos hijos e hijas. NO. No pararemos. #NiUnaMenos.

Mi cariño y abrazo para la familia y amistades de la mujer asesinada Elche por su pareja. pic.twitter.com/JU6XfCa4Rf