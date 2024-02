Asociación de Tropa y Marinería denuncia "trabas" para que las FFAA se acojan a medidas de conciliación

La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha denunciado este lunes "trabas" para que el personal de las Fuerzas Armadas se acojan a medidas de conciliación de la vida personal y laboral, cuya implantación ven como "una falsa realidad".

Así lo ha hecho ATME en respuesta a las conclusiones del informe del Observatorio de la Vida Militar correspondiente al año 2022, en el que desgrana en profundidad el estado de las medidas de conciliación en este ámbito y señala que se aplican con "normalidad" y que el estamento militar no se ha quedado "desfasado".

En una nota de prensa, ATME ha admitido que las medidas de conciliación publicadas en el Boletín Oficial de Defensa (BOD) son "tangibles", pero ha apuntado a que la asociación recibe "quejas prácticamente diarias" sobre los problemas en este ámbito en las unidades.

Hablan concretamente de "cortapisas y trabas" que imponen los jefes de unidad y del "recargo" en las maniobras, servicios y funciones que tienen que realizar quienes no disfrutan de estas medidas. Precisamente el Observatorio de la Vida Militar señala esta última circunstancia en su informe: que estas medidas impactan a la unidad en su conjunto porque pueden suponer "sobrecargas" para los compañeros que no están acogidas a las mismas.

"La falta de personal provoca que estos militares acogidos a dichas medidas sean no solo mal vistos por muchos mandos, que al encontrarse con un número significativo de ellos en sus unidades entienden que no pueden cumplir los planes de instrucción y adiestramiento, sino también por sus compañeros, que ven que el trabajo que no realizan recae sobre ellos", explica ATME.

La asociación menciona como ejemplo la Brigada Canarias, donde se ha ordenado que todos los militares que tengan reducción de jornada deberán participar en al menos una serie de actividades, como una Jornada de Instrucción continuada por semestre o una guardia de seguridad por semestre.

Por lo tanto, ATME propone a Defensa que aumente las plantillas y que eleve las retribuciones para que los militares que se acogen a las medidas de conciliación puedan pagar a un cuidador cuando deban ausentarse de su domicilio por unas verdaderas necesidades del servicio.