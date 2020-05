Sin fiestas en la pradera de San Isidro, pero con las rosquillas típicas de estos días en casa

Aunque no podamos celebrar en la pradera de San Isidro, una de las fiestas más esperadas del año, no significa que no podamos hacerlo en casa. Vestirnos con los típicos trajes de chulapos y comer las típicas rosquillas con un chotis de fondo. Este año, las reuniones con los amigos en la pradera se harán a través de videollamada, los conciertos los podremos disfrutar a través de Youtube y los huevos rotos con jamón los tendremos que hacer en casa. Lo que no nos van a faltar en un día como hoy son las rosquillas. Ya sabemos que hay rosquillas de todos los tipos: las tontas, las listas, las francesas y las de Santa Clara, podrás comprarlas en cualquier pastelería y así degustar este dulce sin salir de casa.