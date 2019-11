Vuelve el Naviluz a Madrid: Consulta aquí las fechas, horarios y precios

Es una de las atracciones más esperadas cuando se van a acercando las fechas navideñas. Se trata del Naviluz, el servicio de autobuses del Ayuntamiento de Madrid que recorre la iluminación de la capital a través de un trayecto de 50 minutos.

CUÁNDO EMPIEZA

Este servicio se va a poner en marcha el viernes 29 de Noviembre y terminará el lunes 6 de Enero. No se realizarán viajes los días 24 y 31 de diciembre y 5 de enero, al ser fechas señaladas. En cuanto a los horarios, el Naviluz circulará de domingo a miércoles de 18:00 a 23:00. De jueves a sábados y los festivos, se prolongará una hora más, hasta las 12 de la noche.

HORARIOS Y RECORRIDOS

Es un recorrido de 50 minutos con intervalos de, aproximadamente, 10 minutos. Los autobuses partirán desde la plaza de Colón, frente a los Jardines del Descubrimiento (única parada) y recorrerá la calle de Serrano, Plaza de la Independencia, calle de Alcalá, Plaza de Cibeles, calle de Alcalá, Gran Vía, c/ Reyes, c/ Maestro Guerrero, c/ San Leonardo, Plaza de España, Gran Vía, calle de Alcalá, Plaza. de Cibeles, calle Alcalá, Plaza de la Independencia, calle de Alcalá, calle de Velázquez, calle de José Ortega y Gasset, calle de Serrano hasta el cruce de la calle Goya.

PRECIOS Y ENTRADAS

El gobierno municipal mantiene para este año las tarifas de 2018. No hay subida de precios. La entrada general va a costar 4 euros. Tarifa reducida de 2 para mayores de 65 años y personas con movilidad reducida. Los niños menores de 7 años podrán montar gratis. Las entradas podrán empezar a reservarse a partir de este mismo sábado día 23, a través de la misma plataforma digital que el año pasado ofreció ALSA.

¿QUIÉN PRESTA EL SERVICIO?

Este 2019, el servicio lo va a realizar por completo las empresas de City Tour, los autobuses turísticos de la ciudad. El número de autobuses será similar al del pasado año. Hasta ahora, el servicio de Naviluz lo prestaban los 15 autobuses de dos pisos que tiene la EMT, pero son muy antiguos (entre 14 y 18 años), todos diésel y, por tanto, demasiados contaminantes. Además renovar la flota para esta atracción que apenas dura un mes, era muy elevado, unos 9 millones de euros. El Ayuntamiento estima que con este cambio, el ahorro para la EMT es de aproximadamente 150.000 euros en concepto de personal, combustibles y limpieza.

Los vehículos de City Tour tienen una antigüedad máxima de dos años, por lo que se garantiza un servicio sostenible con el medio ambiente. Y es que según cálculos del Área de Medio Ambiente y Movilidad, los 15 autobuses de la EMT que realizaban esta ruta del Naviluz emitían los mismos gases contaminantes que cien coches sin distintivo ambiental o que 3.000 vehículos ECO. De hecho el pasado año, el gobierno de Manuela Carmena sólo sacó 8 a la calle y completó el servicio también con buses del City Tour.