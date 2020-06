Un vecino de Perales del Río, en Getafe, acaba en urgencias tras recibir 45 picaduras de mosca negra

Lo que parecía que iba a ser una tranquila tarde de pádel para un vecino de Perales del Río, en Getafe, se convirtió en un deporte de alto riesgo que terminó en urgencias. Recibió 45 picaduras de mosca negra en las piernas, un hecho por el que tuvieron que administrarle un tratamiento médico a base de corticoides y antiinflamatorios.

No es la primera vez que ocurre un caso así en esta zona. En los últimos años, varios han sido los vecinos de este barrio que han denunciado episodios similares. Según nos ha explicado a Cope, Rubén Bueno, entomólogo y Director Técnico de Lokímica, la presencia de la mosca negra por esa zona se debe a la proximidad del río Manzanares: “la mosca negra se desarrolla siempre en aguas corrientes, sobre todo, en cursos fluviales y la proximidad del río Manzanares puede ser uno de los orígenes del brote de este insecto”.

Según este experto, la principal diferencia con los mosquitos es que, mientras éstos suelen picar, “la mosca negra lo que hace es morder y generar una pequeña herida de la cual sale un charquito de sangre y succionarla, por eso esa mordedura es tan agresiva y, en ocasiones incluso, más lesiva que en el caso de los mosquitos”.

De ahí que sea necesario acudir a urgencias para recibir tratamiento antiinflamatorio y de corticoides que intenten aliviar las molestias que provocan estas mordeduras, que no son pocas, eso es cierto, pero que no tiene que preocuparnos. En opinión de este experto, la mosca negra no es vector de ninguna enfermedad, ni virus ni parásito que pueda afectar a nuestra salud.

Para intentar librarnos de estas molestas picaduras, lo más aconsejable es evitar los paseos por los márgenes del río en los picos de actividad de estos insectos, es decir, en las horas de salida y puesta del sol. Pero, como ahora seguimos en fase 1 y, por tanto, seguimos con estas franjas horarias tan restrictivas para salir, si no podemos evitar esas horas, lo más aconsejable, dice Rubén Bueno, es salir protegidos “con ropa de manga larga y utilizar repelentes, siempre que se usen de forma correcta”. Y es que Bueno recuerda que “son productos testados por el Ministerio de Sanidad y que ofrecen una buena protección, si seguimos las recomendaciones del etiquetado en cuanto a las veces que hay que reponerlo y cómo aplicarlo”.

Aunque, lo más importante y efectivo, según nos indica este experto, sería controlar las larvas que dejan en los ríos las hembras con un tratamiento muy selectivo, que no interfiere con el resto de la fauna, pero que es un trabajo que tienen que encargar los Ayuntamientos “que pueden hacerlo de manera individual o, como es más efectivo, porque la mosca negra no entiende de fronteras, mancomunándose, juntándose varios municipios por los que trascurra el río, para que se pueda hacer un tratamiento integral de este insecto en el ámbito fluvial”, nos explica.

Según este experto es normal que haya tanta mosca negra en nuestro país. “Se trata de una plaga emergente en los últimos años en nuestro país por los cambios ecológicos que se han producido en nuestros ambientes fluviales”, lo que hace que haya más mosca negra desde hace unos años. Y luego no hay que olvidarse tampoco de los mosquitos que están muy presentes en las aguas estancadas y, por tanto, también proliferan mucho por esa zona de Perales del Río.