Valdesqui se despide, de momento, por falta de nieve

Aunque es verdad que se espera un descenso de las temperaturas en los próximos días, las máximas de 17 grados que tenemos hoy en la Comunidad de Madrid y de hasta 22 que podemos alcanzar el jueves, no son muy compatibles con el mono de esquí, las botas y mucho menos con la nieve. De ahí que la estación de esquí de Valdesqui haya decidido cerrar este martes su temporada debido a las altas temperaturas.

Esta temporada ha sido corta ya que tan sólo ha durado un mes y medio. La estación madrileña abrió el 27 de enero pero la falta de precipitaciones y la escasa nieve han obligado a parar la actividad. Sin embargo, no es un adiós definitivo. Su director, Agustín Ramírez, confiesa en Cope que no tira la toalla y que confía en que pase como el año pasado, que consiguieron salvar la temporada gracias a una nevada tardía que les hizo reabrir las pistas. “En las fechas que estamos, todavía puede haber dos meses de temporada” nos confiesa. “Por eso, no se descarta que con una nevada en condiciones que permitiera trabajar otra vez y preparar las pistas, volvamos a abrir”.

Esta última jornada sólo han podido abrir una pista de iniciación. Y aunque este mes y medio que han estado abiertos ha habido poca nieve y poca lluvia, Agustín no se queja de cómo ha ido: “Bastante bien. Ha habido poca nieve porque ha habido poca precipitación pero en este intervalo de tiempo que hemos estado abiertos la afluencia de gente ha sido considerable y han disfrutado de la nieve”.

De hecho, más de un fin de semana se han tenido que cortar los accesos por carretera por la gran afluencia de público. Al menos, Navacerrada, que también ha abierto este martes con las pistas de la zona baja, no ha anunciado, de momento, previsión de cierre.