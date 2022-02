Una diputada de Madrid habla de las Tanxugueiras y la cara de Ayuso lo dice todo: "¡No robe!"

España ya tiene representante para acudir a Eurovisión. La elegida en el 'Benidorm Fest' ha sido Chanel Terrero, superando a algunas de las favoritas como Rigoberta Bandini y la Tanxugueiras. Este nombramiento ha generado una gran polémica debido a que ha sido el jurado quien ha decantado la balanza para la artista, ya que las otras dos favoritas contaban con un mayor apoyo del público. Pero este debate ha ido más allá de la esfera pública y la política ha salido a escena, hasta el punto de debatirse en el Congreso y el Senado y que RTVE haya tenido que justificar el resultado de la votación.





El último episodio político de la elección como representante de España en Eurovisión de Chanel se ha producido en la Asamblea de Madrid. Carolina Alonso, portavoz de Unidas Podemos en el parlamento autonómico, sustituyó a Isabel Serra y Pablo Iglesias al frente de la formación morada y en esta ocasión ha sembrado la polémica por hacer al festival musical protagonista en la política española.

Carolina Alonso se ha dirigido a Isabel Díaz Ayuso para exigir que "no le robe a la ciudadanía poder tener esta normativa como ha hecho el jurado con las Tanxugueiras, por favor, venga aquí en mayo, traiga una ley consensuada y solucionemos este problema de raíz". Esto provocó una reacción de incredulidad en la cara de Isabel Díaz Ayuso que no entendía la comparación de temas políticos con el festival de Eurovisión. Esta reacción ha sido apoyada por Toni Cantó, que a través de su cuenta personal de Twitter ha comentado: "Ante las chorradas de la izquierda en la Asamblea de Madrid, la cara de Ayuso me representa".

Ante las chorradas de la izquierda en la Asamblea de Madrid, la cara de Ayuso me representa. ?? pic.twitter.com/R6yFjg8IcA — Toni Cantó (@Tonicanto1) February 3, 2022





La portavoz de Unidas Podemos ha replicado al actor y político por Twitter asegurando que "para chorradas tu chiringuito con la Oficina del Español, que ya van 7 meses sin ninguna actividad conocida desde que Ayuso te hizo el cargo a medida". Además, Carolina Alonso ha invitado a Toni Cantó a ver su propuesta completa incluyendo otro tweet en el que explica la "propuesta de Ley de Infancia" que tiene el objetivo de "proteger a los menores de la región y evitar que vuelvan a ocurrir sucesos como el de las niñas tuteladas por la Comunidad explotadas sexualmente".

Las reiteradas alusiones de los políticos en los diferentes órganos a Eurovisión han causado una gran polémica en la sociedad debido a que gran parte de las personas consideran que los políticos deberían centrarse en temas mucho más importantes para la población que un concurso musical. Galicia en Común y BNG mostraron su apoyo a Tanxugueiras, Irene Montero defendió a Rigoberta como ganadora y el Partido Popular entró en el juego y defendió a Chanel asegurando que "las normas hay que cumplirlas".





De hecho, hasta la representante de España en Eurovisión se sorprendió al ver la repercusión política que había tenido su victoria en el 'Benidorm Festival': "La que hemos liado, pollito...", bromeaba la artista, quien tuvo que cerrar su cuenta de redes sociales por los insultos que está recibiendo.





