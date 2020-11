Trabajos a la comunidad, como sustitución a la multa, para pagar la deuda de un acto incívico

¿Te imaginas poder ahorrarte una multa haciendo servicios a la comunidad? La mayoría de las personas no conoce la existencia de esta opción como alternativa para cumplir la infracción. Por este motivo, hoy la Delegación de Medio Ambiente y Movilidad ha dado a conocer más en profundidad este programa que es desconocido por gran parte de los madrileños. Se trata de las prestaciones sustitutorias ambientales. Esto consiste que, en el caso de cometer un acto incívico es posible sustituir la multa por trabajos sociales de servicio a la comunidad.

Es el caso de Juan, de nombre ficticio, un graffitero de 20 años que hasta hace poco se dedicaba a hacer pintadas en zonas públicas. Llegó a su casa una multa que ascendía a los 2300 euros y gracias a su tío pudo evitarla y pagar su deuda de otra forma, realizando servicios de limpieza y reparaciones de daños a la comunidad. Esto le ha cambiado en muchos aspectos. “Estoy muy contento con esta experiencia. Es muy enriquecedora. Te enseña valores de civismo. Me ha pillado en una mala racha personal. Esto me ha permitido pensar mucho y poder llevarlo mejor, el hecho de estar barriendo. Si vas a hacer un graffiti, hazlo en tu casa, hazlo en tu pared, hazlo en un cuaderno...” Ahora ya no tiene ganas de volver a pintar y lo más importante, ha entendido el coste que supone cometer ese acto vandálico.

Borja Carabante, el delegado de Medio Ambiente y Movilidad ha explicado cómo funciona esta medida. “Se coloca una tutora que tutela a estas personas, a las que le da una charla de concienciación. Les explica las cosas que tienen que hacer y participan en la vía pública llevando a cabo las labores de conservación y de mantenimiento de parques, jardines y calles.” Desde el Ayuntamiento consideran que el objetivo consiste, además, de que estas personas paguen la deuda aprendan a cuidar el entorno y también puedan concienciar a otras personas.