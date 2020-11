Los vecinos de Vallecas reciben el desconfinamiento con alivio y prudencia

Con alegría y precaución. Así han recibido los vecinos de Puente de Vallecas el desconfinamiento del distrito más castigado por la Covid-19, tras dos meses y medio de restricciones a la movilidad y de limitaciones en la vida social y económica, iniciadas el 18 de septiembre. En declaraciones a COPE, Chari mostraba un cierto alivio pero también algún temor a un repunte del coronavirus en Navidad tras lo visto, el pasado fin de semana, en el centro de Madrid.

“Se respira mejor. La verdad es que ya necesitábamos tener un poco de libertad para salir de Vallecas”, nos comenta Chari, “aunque yo no he salido del barrio todavía porque no me ha gustado lo que he visto este fin de semana en el centro de Madrid. Había demasiada gente. Debemos ser prudentes e ir con tranquilidad”. Chari nos reconoce que “lo que más me apetece ahora es dar una vuelta por el centro de la ciudad. He trabajado en el centro muchos años y lo echo mucho de menos”.

Dolores interrumpe su paseo diario junto a la estación de cercanías de El Pozo para hablar con COPE. “Nos hemos mentalizado este tiempo de que no podíamos salir del barrio y solo hemos dado una vuelta por aquí y ya está. Ahora sí que va a estar un poco jodido con las fiestas de Navidad. A ver qué pasa.

Me preocupa la situación con todas las aglomeraciones que hemos visto este fin de semana por el centro”. Marina asegura que “hemos guardado las medidas higiénico-sanitarias y hemos ido solo a hacer la compra, a dar un paseo y a casa. No lo hemos pasado tan mal”.

Con una tasa de contagio de 285 casos por cien mil habitantes en las últimas dos semanas, Puente de Vallecas afronta la Navidad con mejor cara y con el telón del confinamiento ya levantado.