Las restricciones dejan a Madrid sin vías peatonales durante el fin de semana

A las 22:00 del pasado viernes entraron en vigor las restricciones impuestas por el Ministerio de Sanidad. Desde ese momento, se han puesto en marcha numerosas medidas para restringir la movilidad y evitar desplazamientos innecesarios. Y una de esas medidas ha sorprendido, y sobre todo molestado, a muchos madrileños.

Se trata de la suspensión de la peatonalización de determinadas calles de varios distritos del municipio de Madrid. El Ayuntamiento de la capital decidió este fin de semana, de acuerdo con la Policía, que estas calles dejaran de estar peatonalizadas por la orden de Sanidad. En concreto, se refieren al apartado de la resolución donde figura la “recomendación explícita” de evitar todo movimiento o desplazamiento innecesario.

Para muchos vecinos de Madrid, esta medida no tiene sentido: “La verdad es que no lo entiendo muy bien, porque ahora mismo lo que necesitamos con esto del COVID, necesitamos espacios más grandes para pasear”. Varias personas que pasean por el Paseo del Prado, una de las zonas afectadas, dicen no entender la medida, y que ahora “que no se puede hacer casi nada, si encima nos quitan los espacios donde podemos pasear, y donde pueden jugar los niños, pues ya me dirás tú que hacemos”. Tampoco creen que la medida vaya a cumplir el objetivo de reducir cualquier desplazamiento innecesario, y por eso creen y esperan que desde el Ayuntamiento o desde el Ministerio de Sanidad, van a cambiar de opinión pronto.

Hoy martes, el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, realizaba esta declaración al respecto: "Parece un poco contradictorio, es decir, que solo haya una serie de supuestos tasados pero por el contrario nos digan que en el resto es recomendable no salir de casa. Bien, si seguimos esa recomendación del Ministerio de Sanidad, impuesta por el Ministerio de Sanidad, sería incongruente abrir zonas a peatonalizaciones que puedan generar aglomeraciones de personas"

Aún así, aseguran desde el Ayuntamiento que se está trabajando para que las peatonalizaciones sea compatibles con las restricciones del Ministerio de Sanidad, y que tan pronto como la orden de Sanidad deje de tener efecto, las calles volverán a estar peatonalizadas.

Recordamos que de las 12 calles que estaban peatonalizadas en los distritos de Centro, Carabanchel, Chamberí, Ciudad Lineal, Moncloa-Aravaca, San Blas-Canillejas, Vicálvaro y Villaverde, tan sólo lo sigue estando el Paseo de Camoens.