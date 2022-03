Las obras se están parando

Los paros en los transportes, y esas caravanas de camiones donde se ven muchas hormigoneras nos hace preguntarnos si estos paros se están notando en las obras de construcción que se están llevando a cabo en la Comuinidad. Y la realidad es que se está notando y mucho. De hecho las obras en Madrid se están parando. Lo ha dicho a Cope Manuel Lión, secretario general de la Asociación de Excavadores de la Comunidad de Madrid. Las excavadoras son las primeras en llegar cuando se comienza una obra y luego hay que evacuar con camiones esos residuos, esas tierras y cascotes. Después llegan las hormigoneras para echar cemento. Ahora no solo faltan los camiones, es que faltan las materias primas. "la construcción está prarada prácticamente. La construcción no tiene materias primas. Las cementeras están cerrando los hornos. El problema es la falta de abastecimiento de materias primas a las obras como es el hormigón, el hierro, el aluminio..."

Dicen que no sacan los camiones por miedo a los sabotajes. Y si no puede entrar un camión a retirar los escombros, no se puede hacer nada. Cuando una obra se para, explica, los trabajadores también se ven obligados a parar. Y partir de ahí vienen los ERTES, los ERES y los precios por la nubes..."ertes, paros y cierres empresariales. Nosotros somos los primeros que entramos en las obras. Si no entramos nosotros dificilmente se va a poder echar hormigón y dificilmente se va a poder hacer nada. Por eso estamos alertando de que las obras se paran".

Ha pedido al gobierno que tome medidas porque esto va a ser un tsunami. Un problema que arrastrará a otro y una ola que llevará a otra ola y que acabará por arrasarlo todo.

Y explica que el problema trasciende al mero transporte. La energía tiene un coste demasiado alto y eso está provocando que las industrias estén empezando a cerrar. Si no hay materias primas, ya da igual como transportarlas, y esa dice, es una realidad inminente.