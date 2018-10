Falta de entendimiento entre el Ayuntamiento de Carmena y la Comunidad por 'Madrid Central'

Si la entrada en vigor de Madrid Central no había dejado ya suficientes afectados y posturas en contra, ahora también saca a relucir la falta de entendimiento entre el Consistorio y el Consorcio de Transportes (Comunidad de Madrid).



Todo se remonta a hace 4 meses cuando la Delegada de Movilidad y Medio Ambiente, Inés Sabanés, pidió a la Comunidad de Madrid la convocatoria de una comisión de Seguimiento. Les piden reunirse para tratar temas para mejorar la movilidad en Madrid, como el billete anticontaminación o la renovación de la flota de la EMT, pero la Comunidad no está oyendo sus peticiones, ya que, como admiten, se reúnen periódicamente para tratar ese tipo de temas y lo que realmente hay que tratar, es la problemática que está generando Madrid Central que no ha estado en ninguno de los puntos del día a tratar desde julio, cuando se celebró la última reunión.



El ayuntamiento además, ha pedido el refuerzo del transporte público ante la entrada en vigor de Madrid Central este próximo mes de noviembre, a lo que el gobierno de la Comunidad de Madrid responde pidiendo los estudios sobre el impacto que tendrá esta APR en el transporte, valorando el impacto social y económico en las zonas afectadas (viviendas, comercios, colegios...) estudios, que no han llegado a la Comunidad de Madrid y que, tal y como ha afirmado el presidente regional Ángel Garrido, no se sabe ni si se han realizado.



Por lo tanto, a falta de un mes para la entrada en vigor de la normativa de Madrid Central, no hay sistema de refuerzos en el transporte público para Navidades ni soluciones a los sectores afectados por la entrada.



Las restricciones al tráfico también sumarán otras medidas. Por ejemplo, el ayuntamiento ya ha empezado a quitar carriles a los vehículos en la calle Recoletos, entre la calle Prim y la plaza de Cibeles, y en la calle Alcalá, entre Cibeles y Barquillo. También en noviembre se inauguran las nuevas aceras de la Gran Vía y el consistorio ya está trabajando en ampliar las aceras en el paseo del Prado para dar más espacio al peatón.





PLANTÓN EN LA REUNIÓN



La delegada de Movilidad y Medio Ambiente, Inés Sabanés, tenía prevista hoy una reunión a primera hora de la mañana con la Plataforma de Colegios Afectados por Madrid Central a la que no se ha presentado. Después del encuentro que tuvieron los colegios el pasado viernes con el objetivo de aunar posturas y elaborar un discurso unitario que proyectar al ayuntamiento, concertaron una reunión para hoy lunes 22 de octubre por la mañana, en la cual la concejal de Ahora Madrid, debía confirmar la hora de asistencia, sin embargo, nunca recibieron ninguna llamada. Pese a ello, desde la plataforma de afectados por Madrid Central siguen expectantes ante la posibilidad de un encuentro y siguen esperando respuesta para verse las caras y encontrar soluciones.