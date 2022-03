Embarazada de ocho meses y sin tarjeta sanitaria. La historia de Lilia, ucraniana recién llegada a Madrid

Viernes, 25 de febrero. Acaba de estallar la guerra en Ucrania. Como muchos otros, Iván, ucraniano residente en Madrid desde hace seis años, no se lo piensa y, tras salir de trabajar, decide coger el coche y recorrer los más de seis mil kilómetos que separan Madrid con la frontera de Polonia con Ucrania. Iván no viaja para luchar, sino para recoger a su hija, Lilia, de 23 años, que está embarazada de ocho meses.

Como habían planeado, ambos consiguen reencontrarse en Polonia. En el caso de Lilia, "muy cansada tras recorrer 25 kilómetros andando para salir del país", cuenta su padre. 25 kilómetros con ocho meses de embarazo.

El viaje de vuelta a España es duro y al llegar, Lilia siente molestias y dolores. Deciden ir al centro de salud para que le atiendan pero al llegar, sorpresa. Al no estar regularizada, no pueden darle la tarjeta sanitaria. Lilia acude al ayuntamiento de San Martín de la Vega donde se empadrona sin problemas, pero sus logros administrativos terminan ahí.

Lilia no habla español y su padre no domina los temas burocráticos. Antonio -así quiere que le llamemos- compañero de trabajo de Iván, decide ayudarles en el proceso. "Fuimos al centro de salud para que un médico le hiciera un seguimiento, viendo la cercanía del parto, pero no nos hicieron caso. Nos dijeron que teníamos que ir a una unidad especializada. Fui para allá y tampoco", explica.

Antonio se pregunta, "¿cómo vamos a acoger refugiados si ni siquiera quienes hablamos español sabemos los trámites? No nos dicen donde ir y a los números que aparecen, llamo y no me cogen el teléfono".

Finalmente, Ivan y Lilia deciden acudir por urgencias al Hospital de Arganda del Rey. Les atienden y, por suerte, los dolores son sólo una pequeña infección. Nada grave. Eso sí, les obligan a firmar un documento reconociendo el pago de posibles gastos que pueda generar el tratamiento.

Antonio, conocedor de la situación, muestra sus quejas ante el personal del hospital, a lo que le responden que "tendrían que haber ido al Hospital Isabel Zendal, que es el hospital para esta gente". "Tenemos miedo porque no sé si tendremos que pagar en el futuro y no tenemos tanto dinero", explica el padre, y es que para cualquier cosa, "solo podemos venir por urgencias".

El drama de esta familia es que, a escasos 30 días para salir de cuentas, no tiene un seguimiento médico. "Le han dado varios volantes con pruebas urgentes y al llegar al hospital, nos dicen que no pueden darnos cita porque no estamos registrados en ese hospital", expone Antonio mostrando los docuementos. "Al final, va a dar a luz en la finca donde viven", dice resignado.

Tras poner este caso en conocimiento de la Consejería de Sanidad, exponen que "en ningún caso va a tener que pagarse alguna cantidad" y que este tipo de personas tienen que dirigirse a "uno de los siete centros de atención administrativa especializada que tiene la Comunidad de Madrid", centro al que acudieron y no supieron darle ayuda.

En este tiempo de elaboración de este reportaje, Lilia solo ha podido conseguir una cita para los próximos días con la matrona. Un avance con el que esperan empiecen a resolverse todos sus problemas burocráticos.