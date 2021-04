Ciudadanos, frente al 'efecto CDS': ¿se repetirá lo ocurrido en 1991?

El último sondeo de Metroscopia sobre las elecciones madrileñas del próximo 4-M habla de 59 escaños para el PP de Isabel Díaz Ayuso, 28 del PSOE de Ángel Gabilondo, 25 en lo que respecta a la candidatura de Más Madrid y Mónica García, 13 para Vox y la lista encabezada por Rocío Monasterio y 11 destinados a Podemos, con Pablo Iglesias a la cabeza. ¿Qué ocurre con Ciudadanos? Pasaría de contar con 26 diputados en la Asamblea de Madrid... a desaparecer de la cámara.

El director general de Metroscopia, Andrés Medina, analiza este martes en El País la campaña y estas estimaciones de su empresa. Como postdata al artículo, aparece una mención indirecta a Ciudadanos, a raíz de una historia que “parece repetirse”. Se trata de lo que sucedió hace 20 años en otros comicios de la Comunidad con el entonces partido de centro: el CDS.

David Fernández / EFE





El Centro Democrático y Social fue el heredero de la UCD que impulsó el primer presidente democrático de España, un Adolfo Suárez que también lideró este nuevo partido desde julio de 1982. Tras vivir un momento de auge en las elecciones generales de 1986 (más de 1.800.000 votos y 19 escaños en el Congreso) y en las municipales, autonómicas y europeas de 1987 (1.902.293 votos, casi 200 diputados provinciales y autonómicos, casi 6.000 concejales y 684 alcaldes y siete eurodiputados), llegó su posterior hundimiento a principios de los 90.

Antes de la hecatombe, el CDS había logrado acceder a la Asamblea castiza precisamente en 1987, con 17 escaños para la candidatura entonces liderada por Fernando Castedo. Con un 17% de los votos para la formación centrista, que superó a Izquierda Unida en la capital, el resultado fue óptimo. Nada que ver con lo que ocurriría en 1991.

Las siguientes elecciones autonómicas en Madrid trajeron consigo un mapa político en el que ya no estaba el partido de Suárez. Con poco más de un 3% de votos, la Asamblea quedó vetada para la lista encabezada ahora por Carlos Revilla. Lo cual supuso “un crecimiento de 11 puntos del PP, una pérdida de terreno por parte del PSOE, y un fortalecimiento a su izquierda”, tal y como recalca en nuestros días Andrés Medina.

¿Les suena de algo todo esto? Esa realidad de hace dos décadas es la que parecen replicar las encuestas sobre Madrid en estos momentos: un PP victorioso, un PSOE que pierde fuerza mientras la gana Más Madrid y Ciudadanos quedándose fuera de la ecuación parlamentaria. Después de, conviene recordarlo, contar con 26 diputados tras las elecciones de 2019 y 17 a raíz de las de 2015.

Si volvemos a 1991, comprobamos que el mal resultado del CDS en términos madrileños se hizo extensible al global de las elecciones autonómicas y municipales de aquel año. Un descalabro que provocó la dimisión de Adolfo Suárez la misma noche electoral. Y que provoca una duda razonable en nuestros días: si Ciudadanos no logra ni un solo escaño dentro de una semana y suma este vacío a las bajas y polémicas recientes, ¿dimitiría Inés Arrimadas? ¿Estaríamos ante la crónica de la desaparición, ya pronosticada por muchos, del partido?





Suceda lo que suceda, lo cierto es que el 'efecto CDS' parece sobrevolar el número 253 de la madrileña Calle de Alcalá estos días. No habrá sentencia hasta que no la dicten las urnas, pero la situación no puede ser más incierta para Edmundo Bal y su equipo en una campaña cuyo pulso lo marcan otros.