Ayuso pide ayuda y comprensión a las familias ante el curso "más difícil"

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido "comprensión y colaboración" a las familias para que no haya "alteraciones" en este curso escolar marcado por el coronavirus, que ha calificado como el "más difícil" de la historia, y ha asegurado que los centros son "un lugar seguro".

En una declaración institucional retransmitida por Telemadrid un día antes del inicio del curso escolar para el segundo ciclo de Educación Infantil y los tres primeros cursos de Primaria, Ayuso ha comentado que es "muy importante la colaboración de las familias". "Son las familias las que más nos pueden ayudar para que el curso comience y se mantenga sin alteraciones", ha declarado.

Por ello, ha pedido a los padres y madres de alumnos que no entren en los centros si sus hijos tienen más de 3 años, vigilen que acuden sin síntomas de fiebre y no dejen que las personas mayores recojan a los alumnos, a no ser que no haya otra posibilidad, para lo que ha instado a cuidar "al máximo" la distancia".

Ayuso ha defendido que la Comunidad de Madrid ha hecho "un gran esfuerzo organizativo" para "velar por la seguridad de alumnos y profesorado" en el regreso a las aulas, que comenzó el pasado viernes con el primer ciclo de Educación Infantil y continuará de forma escalonada hasta el 21 de septiembre.

"Los expertos de las consejerías de Educación y Sanidad, más las direcciones de los centros, han elaborado un gran plan para hacer de los colegios un lugar seguro. Y es muy importante que las familias sepan que no mandamos a los alumnos a una zona de riesgo, sino a un lugar seguro", ha asegurado.

Entre otras medidas, ha destacado la bajada de la ratio de las aulas "para que los grupos de convivencia sean más pequeños", la desinfección cada día de las aulas "en profundidad", la vigilancia de las entradas y las salidas, así como pruebas PCR y seguimiento serológico "constantemente". "Esto es posible gracias al gran esfuerzo de las direcciones de los colegios porque nadie conoce mejor que ellos sus instalaciones y a sus alumnos", ha señalado.

Ayuso también ha agradecido la colaboración de los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid en la cesión de centros culturales, polideportivos, teatros y otros espacios. En su intervención, ha dicho que hay que vivir "con respeto a la epidemia, pero no con miedo" y ha recordado que "el contagio entre niños es menor que entre otras edades", por lo que ha pedido tener "confianza" en las direcciones de los centros y el profesorado y ser "solidarios".

"Hoy hay mucho alarmismo y confusión, que no convienen a nadie. Tenemos que aprender de cuando todos remábamos en la misma dirección y nos hizo un país envidiable. Porque serán días difíciles y anómalos, pero si permanecemos firmes y vamos a una, el virus desaparecerá y nuestro modo de vida volverá con total normalidad", ha añadido. Ayuso ha instado a "respetar la autoridad del profesor" y ha dicho estar convencida de que los alumnos "nos van a dar una lección de madurez" con su comportamiento.

A ellos les ha pedido "ser solidarios y cumplidores de las normas obligatorias, por el bien de todos": llevar siempre mascarilla; lavarse las manos con frecuencia, y evitar abrazos. "La Educación no se puede parar. Estaríamos ante un perjuicio tremendo si cerráramos los colegios e institutos porque ese tiempo sería muy difícil de recuperar en la vida de nuestros alumnos", ha concluido.