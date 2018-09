Enrique Ossorio, portavoz parlamentario Popular pide al gobierno de Pedro Sanchez que se pronuncie.

Tiempo de lectura: 1



El PP está preocupado por lo que presentará tanto en la Asamblea, como en los municipios y en los distritos, Proyectos no de ley para instar al gobierno de Pedro Sánchez a que proteja a la escuela concertada.

El quid de la cuestión es la pretensión del gobierno central de eliminar el artículo de la Lomce, en el que las administraciones están obligadas a ofrecer educación concertada si existe demanda social. Era el recurso que tenían las familias ante los gobiernos de izquierdas cuando no les daban opción a la concertada. Lo recurrían y los jueces les daban la razón. Ahora esas familias no tendrán opción en los Tribunales. Enrique Ossorio, portavoz popular en la asamblea, hoy ha registrado ese proyecto no de Ley (PNL). Pide además al gobierno de Sánchez que se pronuncie claramente sobre la concertada.