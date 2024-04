La vida es vocación

«Hágase tu voluntad» es el lema con el que la Iglesia celebra hoy la Jornada Mundial de oración por las vocaciones. Esta fecha que en otros tiempos podía pasar desapercibida hoy ha adquirido una importancia crucial en la actividad pastoral. No es un secreto que el invierno demográfico en Europa ha tenido un duro impacto en las Iglesias, a diferencia de lo que sucede en otras latitudes. Pero esta situación ha permitido redescubrir el sentido de la Iglesia como comunidad con diversidad de carismas. Frente al clericalismo se habla de sinodalidad y misión compartida, y se valoran ministerios laicales a los que, en las últimas décadas, no se les había prestado la suficiente atención. No es que la vocación sacerdotal o a la vida religiosa hayan perdido importancia. Son insustituibles, pero no agotan la riqueza de la concepción católica sobre la vocación.

Hay toda una antropología detrás, comprensible solo desde la relación personal con Dios, que “no quita nada y lo da todo”, parafraseando el inicio de pontificado de Benedicto XVI. Es lo que subraya el “Hágase tu voluntad” de la Jornada de hoy. No es una sumisión pasiva, como a menudo entiende la modernidad cualquier idea de compromiso, sino el descubrimiento del sentido de la propia vida. Un sentido que Dios, como Padre, prepara para cada persona, facilitando el medio por el que podrá alcanzar su plenitud. Para eso hacen falta altos en el camino. Cultivar la interioridad. Reconocer la vida como un proyecto apasionante. Nada de esto se improvisa, sino que requiere cultivar lo que la Iglesia llama “discernimiento vocacional”.