Una foto que hace mucho daño

Pedro Sánchez ha tolerado, cuando no auspiciado, una reunión que hace mucho daño a España. Aunque no tengamos foto, el hecho de que Pablo Iglesias haya ido a negociar los presupuestos con Oriol Junqueras en una cárcel da una imagen muy negativa de nuestro país. Muchos no suficientemente informados tienen el pretexto para pensar que en nuestro país no hay libertad política plena y que una ley tan decisiva como la de las cuentas públicas tiene que ser pactada entre rejas. También los que hablan permanentemente de políticos presos, parecen reforzados después de lo sucedido este viernes.

Los gobiernos de Mariano Rajoy no hicieron lo suficiente para que fuera de España se conociera la verdad sobre las pretensiones independentistas. Y ahora Sánchez, al consentir que su principal aliado convierta en interlocutor a un político que está en prisión preventiva, fulmina buena parte de los esfuerzas de pedagogía internacional.

Las declaraciones de Sánchez y sus ministros afirmando que Iglesias no se ha visto con Junqueras con ningún mandato del Ejecutivo no son creíbles. Está en marcha la segunda parte de la moción de censura, no solo para los presupuestos sino para la próxima legislatura: una alianza de PSOE, Podemos y ERC, que daría estabilidad al Gobierno en Madrid y que, tras la sentencia del Supremo, podría ensayarse también en Cataluña.