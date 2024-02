La sombra de Koldo

La detención de Koldo García Izaguirre, hombre de confianza del ministro José Luis Ábalos durante su época como secretario de organización del PSOE y ministro de Transportes, investigado por delitos de organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de dinero y cohecho, desvela una presunta trama de corrupción que evoca casos como el de los ERE o el de Tito Berni.

La investigación en proceso se refiere al enriquecimiento ilícito por la compra de material sanitario durante la pandemia a través de una empresa que llegó a facturar 52 millones de euros, lo que añade al caso una especial gravedad. Habrá que esperar a que avance la investigación de un caso que, de un modo u otro, afecta a un PSOE que llegó al Gobierno a través de una moción de censura cuyo motivo fue la denuncia de la corrupción que afectaba a diversos entornos del PP.

Es inaceptable que Pedro Sánchez, en sus primeras declaraciones sobre este caso, se defienda aludiendo al episodio del hermano de la presidenta Ayuso, que sí fue investigado en varias instancias judiciales españolas y europeas y cuyo caso se archivó al no haber indicios de delito. Habrá que esperar que concluya la investigación judicial para establecer las responsabilidades penales de cada uno, pero existe también una responsabilidad política que afecta de lleno al exministro Ábalos, y quizás no sólo, ya que Koldo García estuvo muy metido en los pasillos de Ferraz durante una época. Es obligado que Sánchez investigue a fondo y con trasparencia pública este caso, y que no se dedique a embarrar el campo, una de las especialidades de su estilo de hacer política.