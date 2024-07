Solidaridad fiscal

El Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado hace unas horas ha sido el escenario en el que se han certificado las tensiones entre el Gobierno de Sánchez y las Comunidades Autónomas por un posible cambió en el sistema de financiación. ERC reclama, para apoyar a Illa en la investidura, un sistema de financiación autonómico como el concierto vasco y el convenio navarro.

Cuando se redactó la Constitución, el nacionalismo catalán no revindicó lo que ahora pide el independentismo Si se repasan los diarios de sesiones de aquella época se ve que CiU no consideraba necesario que Cataluña saliera del régimen general de financiación y tuviera un régimen especial como el de Navarra y el País Vasco. Se le llegó a ofrecer, pero lo rechazaron. CIU pensaba entonces que no le convenía asumir el peso de recaudar impuestos y el desgaste que eso suponía para el Gobierno catalán.

Que Cataluña asuma un modelo como el vasco es muy difícil. Exige una reforma constitucional y una perdida considerable de ingresos para las arcas públicas. Una medida así pondría en pie al resto de Comunidades Autónomas. Cataluña es una Comunidad Autónoma que aporta más de lo que recibe porque está en vigor el principio de solidaridad interregional. Las comunidades más ricas contribuyen a que las menos ricas puedan financiar los servicios públicos básicos.

Una condonación de la deuda, semejante en porcentaje para todas las Comunidades Autónomas, también supondría una vulneración del principio de igualdad, porque las más endeudadas, como Cataluña, resultarían premiadas