Sánchez y su “claque”

Hace un mes, en Albacete y en presencia del presidente Sánchez, García-Page dijo con rotundidad que se opondría a un modelo fiscal que troceara la riqueza de España y se usara como arma arrojadiza. Ayer, con una rosa en la mano y la seriedad propia de una declaración institucional, se ratificó. El presidente de Castilla-La Mancha se opone al pacto que Sánchez ha negociado con ERC y que mañana, viernes, las bases del partido deberían ratificar.

El presidente del Gobierno desprecia a Page en público. Y no solo eso, le ridiculiza. Pero García-Page no está solo. Junto a él están Lambán y González. Parecen pocos, pero, están dispuestos a movilizar al partido e impedir que avance el concierto fiscal para Cataluña. Otros líderes autonómicos del PSOE siguen agazapados detrás del líder y se limitan a murmurar en voz baja. Quizás esperen a que las bases de ERC digan que no a la consulta y, en último término, quizás confíen en que no prospere la votación en Cortes. Como sea, no pasan de ser la claque del presidente. Le aplauden con su silencio aún a sabiendas de que cada paso que da contra el principio de igualdad entre los españoles les aleja de ser alternativa de gobierno en sus respectivas comunidades autonómicas.

A Sánchez no le importa el PSOE y a los líderes territoriales, parece que tampoco. El fin justifica los medios. Ese es el lema del Gobierno de Sánchez. El problema es que cuando el presidente deje La Moncloa, serán los españoles y, el propio PSOE, quienes tengan que para pagar el coste de tan nefasta política.