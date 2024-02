Putin desaforado

Con las amenazas casi tabernarias de Vladimir Putin a Estonia y a su primera ministra, Kaja Kallas, a la que ha declarado en “búsqueda y captura”, nos encontramos en un nuevo escenario europeo marcado por las pretensiones imperialistas del mandatario ruso. Estonia, Letonia y Lituania son los tres países en situación de mayor vulnerabilidad frente a Rusia, y su relación con el Kremlin es muy tensa desde que en 2014 se anexionara Crimea. La primera ministra estonia ha sido una de las mandatarias europeas que con más contundencia ha apoyado a Ucrania y el endurecimiento de sanciones a Rusia. Para los países bálticos estamos en un momento en el que se juegan la supervivencia como naciones libres y autónomas dado el despliegue de tropas rusas a lo largo de sus fronteras.

En esta situación de amenaza permanente en el límite oriental de Europa, los aliados principales de la primera ministra Kallas son la OTAN y la Unión Europea. Este lunes, el canciller alemán Olaf Scholz recordó que “Europa no vive en tiempos de paz”. Europa no debería tomarse a la ligera la advertencia estonia de que Rusia se prepara para una guerra a gran escala que afectará a las fronteras europeas en un escenario futuro en el que la incertidumbre respecto a la presidencia de los Estados Unidos debilita la toma de decisiones en el seno de la OTAN. No hay que olvidar que han sido muchas las voces, entre ellas la de Josep Borrell, que han reclamado la urgencia de un ejército europeo que defendiera las fronteras de Europa y frenara las pretensiones anexionistas de Rusia ante la beligerancia desatada de Putin.