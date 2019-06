Mujeres que son memoria viva de la Iglesia perseguida

Este fin de semana han sido beatificadas en la Catedral de La Almudena, de Madrid, 14 mártires concepcionistas franciscanas, que fueron asesinadas en 1936. El siglo de los mártires, como se refiere a él Andrea Riccardi en su conocida obra, fue en España especialmente dramático, sobre todo en la década de los 30 y en particular durante los años de la Guerra Civil.

Las mártires de san José, en Madrid, fueron expulsadas de su monasterio y se vieron obligadas a refugiarse en un piso, donde fueron denunciadas por una vecina. Todas fueron sacadas del lugar y montadas en un camión. Nunca más se supo de su paradero. Las mártires del Pardo, también expulsadas de su monasterio, fueron halladas por milicianos en las viviendas en las que se refugiaban. Las llevaron por la carretera de Aragón hasta Vicálvaro donde fueron fusiladas. Y las mártires de Escalona, de Toledo, fueron igualmente expulsadas de su monasterio, fueron llevadas a la cárcel, ante su negativa para que renegasen de su fe, y también fueron fusiladas por los milicianos republicanos.

Esta es la verdad de la historia y de una memoria viva, documentada, que no busca revancha alguna, sino que celebra la vida de estas mujeres valientes y entrega generosa hasta el final. Como bien recordó el Cardenal Becciu en la ceremonia de beatificación, todas las mártires permanecieron fuertes en la fe, no se asustaron ante los ultrajes, las angustias ni las persecuciones, sino que por el contrario estuvieron dispuestas a sellar con su vida la Verdad que profesaban sus labios, y así dieron su vida por la fe como prueba suprema del amor. Su testimonio nos anima a continuar con alegría y esperanza en el amor de Dios, que nunca nos abandona, especialmente en la hora del aparente fracaso y de la derrota.