México: el cambio tendrá que esperar

Claudia Sheinbaum, va a ser presidenta de México con casi el 60 por ciento de los votos en las elecciones celebradas este domingo. Los seis años del anterior presidente, López Obrador, han estado marcados por el acoso a quien se atrevía a criticar el mal funcionamiento de la administración, a periodistas, escritores y organizaciones civiles. El aparato del Estado se ha utilizado contra los que no estaban con el presidente. La calidad de la democracia ha empeorado. López Obrador no ha sido capaz de luchar con eficacia contra el crimen organizado, el principal problema de México en este momento. De hecho, la situación, que ya era grave cuando llegó al poder, ha empeorado aún más, y las organizaciones criminales controlan más parcelas de las diferentes administraciones. La llamada política de “abrazos no balazos” no ha funcionado.

Claudia Sheinbaum, en principio, va a dar continuidad a López Obrador. Ha insistido durante la campaña en que México está en su mejor momento y que no necesita cambio. López Obrador puso en marcha programas sociales para jóvenes y mayores, y mejoró algunos subsidios. Pero ha sido un populista. Ha buscado popularidad reescribiendo la historia y presentando a México como una víctima del imperio español. Su modelo de desarrollo ha sido poco sostenible, existen todavía grandes bolsas de pobreza y el sistema sanitario es deficiente.

La candidata Xóchitl Gálvez había agrupado a los tres partidos tradicionales con una promesa de reconciliación y con propuestas solventes para levantar la moral del país, fortalecer el sistema judicial y potenciar el federalismo. Pero el cambio tendrá que esperar.